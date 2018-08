El gobernador de Arizona, el republicano Doug Ducey, nombrará al sucesor del fallecido senador John McCain después de su entierro el próximo domingo, un escaño que, según adelantaron hoy algunos medios estadounidenses, previsiblemente ocupará la viuda de McCain, Cindy.

Pero no solo eso está dando de qué hablar. También se dio a conocer que el presidente estadounidense, Donald Trump, rechazó este fin de semana emitir un comunicado preparado por la Casa Blanca que habría calificado de “héroe” al recién fallecido senador republicano John McCain, con el que mantenía una tensa relación, según informó hoy el diario The Washington Post.

My heart is broken. I am so lucky to have lived the adventure of loving this incredible man for 38 years. He passed the way he lived, on his own terms, surrounded by the people he loved, in the the place he loved best.

— Cindy McCain (@cindymccain) August 26, 2018