La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, involucrada en un incidente en un restaurante la semana pasada, recibirá protección del Servicio Secreto a partir de hoy, informaron medios locales.

La cadena NBC indicó que la protección será temporal y centrada en la vivienda de Sanders.

La portavoz fue expulsada el pasado viernes de un restaurante de Lexington (Virginia), al que había ido a cenar con su familia, en un episodio relatado por la propia Sanders en su cuenta de Twitter.

Last night I was told by the owner of Red Hen in Lexington, VA to leave because I work for @POTUS and I politely left. Her actions say far more about her than about me. I always do my best to treat people, including those I disagree with, respectfully and will continue to do so

— Sarah Sanders (@PressSec) June 23, 2018