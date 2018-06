Agentes de la Patrulla Fronteriza realizaron 51,912 arrestos durante mayo por cruces ilegales, el tercer mes consecutivo con al menos 50,000.

#CBP released Southwest Border Migration stats for May – #BorderPatrol agents apprehended 40,344 individuals and #CBP officers deemed 11,568 individuals inadmissible. https://t.co/qWETw9NDSV pic.twitter.com/lF6lnZSYHI

— CBP (@CBP) June 6, 2018