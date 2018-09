La comunidad reacciona al debate entre los candidatos al Senado por Texas

El primer debate entre los candidatos al Senado en Texas, Beto O´Rourke y Ted Cruz, genera reacciones por parte de la comunidad.

Los seguidores de ambos postulantes manifestaron su apoyo tanto para el demócrata como para el republicano.

A través de su cuenta de Twitter, Julián Castro felicitó al candidato demócrata por el debate y agregó que él y su hermano Joaquín Castro, ambos políticos demócratas, se unirían a partir del sábado 22 de septiembre a la campaña de O´Rorurke recorriendo las comunidades a lo largo de la frontera.

Para Nataly Avendano, ‘soñadora’ graduada de la preparatoria, residente de San Marcos, Texas, es muy importante estar al tanto de lo que los candidatos demócratas y republicanos ofrecen en el tema de inmigración.

Avendano de 18 años dijo a MundoHispánico que a nivel nacional el panorama para los jóvenes como ella, que llegaron a los Estados Unidos siendo unos niños y después fueron beneficiados con la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), no es muy alentador, sin embargo, mantienen la esperanza gracias al candidato O´Rourke.

Yes, Congressman O'Rourke & I will be on the ballot this November, but there will be so much more. Jobs, paychecks, your 401K & your savings. And a fundamental choice about the direction of our state & country.

Help fight for freedom. Help #KeepTexasRed: https://t.co/rzQF953OZx

— Ted Cruz (@tedcruz) September 22, 2018