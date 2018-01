La Casa Blanca lucha por acallar el debate nacional sobre la salud mental de Trump

La Casa Blanca se encuentra en medio de una lucha para acallar el debate nacional sobre la salud mental de Donald Trump y su capacidad para ser presidente de Estados Unidos, coinciden en señalar medios de comunicación.

Las revelaciones sobre el presunto comportamiento del mandatario y las reacciones de sus asesores al interior de la residencia presidencial, publicadas en el libro “Fire and Fury: Inside the Trump White House” (“El fuego y la furia: la Casa Blanca de Trump por dentro”), reavivaron una discusión que ya se sostenía desde la campaña de Trump, acerca de que no está calificado para ejercer un puesto tan importante.

“Las dudas sobre el estado mental de Trump han sido susurradas en los pasillos de poder de Washington desde antes de ser elegido y, ocasionalmente, han salido a la luz, como en agosto pasado, cuando el senador Bob Corker (republicano por Tennessee) dijo que Trump carecía de ‘la estabilidad’ y ‘alguna capacidad’ para tener éxito como presidente”, publica The Washington Post.

El rotativo afirma que Trump se molesta en privado porque en los programas televisivos de noticias y de opinión se aborda el asunto de su salud mental y ve el tema como “un hecho inventado” y “una broma”, al igual que la investigación de Rusia, según una persona que recientemente habló con él.

“Así como todos los adultos en el reino ficticio del escritor Hans Christian Andersen, autor del cuento ‘El traje nuevo del emperador’, solo admitieron lo obvio una vez que un niño pequeño señaló que el emperador no tenía ropa, ahora la conversación nacional se ha basado en la idea de que el presidente puede no ser mentalmente apto para servir en el trabajo”, reportó The Huffington Post.

“¿En serio? Lo hemos estado relatando durante dos años. No es sorprendente. Nada de eso es sorprendente. El libro (de Michael Wolff) confirma lo que todos han estado pensando”, cita la publicación a Rick Tyler, quien trabajó en la campaña presidencial del Senador republicano de Texas, Ted Cruz, en 2016.

El Washington Post recuerda que la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, envió una declaración por correo electrónico para referirse a lo que llamó “informes ridículos de detractores” y refirió una “catarata de apoyo de un personal totalmente indignado”.

“La perspectiva de la Casa Blanca es de indignación y repugnancia por las personas que no conocen a este presidente ni entienden la verdadera profundidad de sus capacidades intelectuales”, escribió Huckabee Sanders.

En efecto, varios aliados y asesores de Trump han salido a defender públicamente la capacidad mental del presidente; sin embargo, eso no ha desviado la atención de la gente del tema. Tanto, que el lunes cuando Trump pronunció un discurso sobre política agrícola en Nashville, ni CNN ni MSNBC publicaron sus comentarios en vivo, ya que sus respectivos presentadores, Jake Tapper y Nicolle Wallace, entrevistaron a periodistas y expertos sobre el libro de Wolff y la reacción de Trump al respecto.