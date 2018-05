Un día después de que el senador John McCain instó a sus colegas del Senado a rechazar a Gina Haspel como directora de la CIA porque había supervisado la tortura de detenidos, un funcionario de la Casa Blanca se burló del afligido republicano de Arizona y dijo que su opinión “no importa” porque “está muriendo de todas formas”.

The Hill primero informó el comentario que más tarde fue confirmado por The Associated Press. Ambos medios citaron fuentes anónimas en la sala cuando Kelly Sadler, asistente especial del presidente, hizo el comentario despectivo.

McCain, de 81 años, que sufre de cáncer de cerebro incurable, emitió un comunicado el miércoles llamando al papel de Haspel en la tortura “perturbador” y “descalificador” para el mejor trabajo de la CIA.

La Casa Blanca no lo negó y mandó mensaje de apoyo

La Casa Blanca no negó el comentario atribuido a Sadler, pero dijo en un comunicado: “Respetamos el servicio del senador McCain a nuestra nación y él y su familia están en nuestras oraciones durante este momento difícil”.

La observación reportada por Sadler, un exescritor de opinión del conservador Washington Times, se produjo el mismo día en que un general retirado de tres estrellas le dijo a Fox Business Network que la tortura que McCain sufrió como prisionero de guerra en Vietnam “funcionó”.

La afirmación de que McCain, encarcelado en el infame “Hanoi Hilton” después de que su Armada A-4 fuera derribado sobre Vietnam del Norte en 1967, había colaborado con sus captores ha recibido una calificación de “pantalones en llamas” de PolitiFact, informó NPR.

PolitiFact, en un informe de 2008, dijo que había “escasa evidencia para respaldar el reclamo y que es fuertemente contradicho por muchas otras fuentes… [incluyendo] entrevistas con otros prisioneros de guerra, un autor que ha escrito una biografía de McCain y el senador cuentas propias”.

Hija de McCain reacciona

Meghan McCain, hija del senador republicano por Arizona, dijo que el funcionario de la Casa Blanca que bromeó con el estado de salud de su papá, debería ser despedida.