La caravana migrante sigue adelante y está intacta, dicen organizadores (VIDEO)

Organizadores de la caravana de migrantes centroamericanos desmintieron el miércoles las declaraciones de Donald Trump y del gobierno mexicano, que aseguraron que el desplazamiento de los inmigrantes que atraviesa México y se dirige rumbo a la frontera con Estados Unidos se había disuelto.

“Claro que sí (vamos a continuar). Toda la gente sigue aquí con nosotros y primero Dios mañana (jueves) saldremos de Matías Romero (Oaxaca) para Puebla. ¡Seguimos adelante!”, dijo Josael Romero, uno de los coordinadores de la caravana y miembro del grupo organizador, Pueblo Sin Fronteras, en entrevista con MundoHispánico.

“Tenemos que estar el 6 (de abril) en Puebla, donde tendremos talleres de asesoramiento legal con abogados de migración de Estados Unidos y México que actúan como voluntarios”, agregó Romero.

El martes, el presidente estadounidense presumió que la presunta desintegración de la caravana se debía a que había instruido a México hacerlo, para no poner en riesgo las negociaciones que se adelantan sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) firmado entre el país azteca, Estados Unidos y Canadá.

President Trump seems to suggest Mexico broke up the 'caravan' of migrants because he told them to.

"They did it because frankly I said you really have to do it." pic.twitter.com/1Zm6DObQXQ

— MSNBC (@MSNBC) April 3, 2018