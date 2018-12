La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés), Kirstjen Nielsen, dijo este jueves que creía que María y José habrían sido elegibles para el asilo si hubiesen intentado ingresar a Estados Unidos mientras huían del Rey Herodes con Jesucristo.

El representante Louie Gohmert, republicano del primer distrito del Congreso de Texas, planteó la pregunta a Nielsen durante una audiencia en el Congreso, luego de que el representante demócrata de Illinois, Luis Gutiérrez, afirmara antes que Jesús “habría perecido” según las políticas de inmigración del gobierno del presidente Donald Trump, reseñó The Hill.

TE PUEDE INTERESAR: Inmigrante evita deportación a 14 kms de la Casa Blanca

“Usted mencionó que el asilo en realidad solo se considera apropiado en aproximadamente el 10 por ciento de las personas que lo solicitan”, comentó Gohmert. “Y para mi colega que se fue, si María y José estuvieran tratando de ingresar a Estados Unidos debido a la situación existente, y el rey Herodes intentara matar a todos los menores de 2 años, ¿serían elegibles para el asilo en Estados Unidos?”, agregó.

Nielsen respondió que sí serían elegibles para otorgarles el asilo.

“Entonces él puede sacar eso de sus preocupaciones; entrarían a Estados Unidos “, respondió Gohmert, refiriéndose a Gutiérrez.

Minutos antes, Gutiérrez había emitido una crítica acérrima a Nielsen, centrándose en gran medida en las políticas de inmigración aplicadas por su agencia.

TE PUEDE INTERESAR: Secretario de Defensa Jim Mattis renuncia por diferencias con Trump (VIDEO)

“Me repugna y sorprende que durante la Navidad… un momento en el que celebramos el nacimiento de Jesucristo, un Jesucristo que tuvo que huir para salvar su vida con María y José”, dijo el demócrata.

“Gracias a Dios no había un muro que lo detuviera de buscar refugio en Egipto. Gracias a Dios que el muro no estaba allí, y gracias a Dios no había una administración como esta o él también habría perecido”, añadió en la sesión del Congreso.

Luego, Nielsen respondió que, en nombre de todos los empleados del Departamento de Seguridad Nacional, había tomado como una “ofensa personal” los comentarios de Gutiérrez.

ES TENDENCIA:

Seguir leyendo: Siguiente >