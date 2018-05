Jurado condena a mexicano por asesinato de agente de la Patrulla Fronteriza

Un jurado en Texas halló culpable de homicidio capital a un mexicano por la muerte en 2014 de un agente de la Patrulla Fronteriza que no estaba en servicio.

Gustavo Tijerina Sandoval podría enfrentar la pena de muerte por el asesinato de Javier Vega Jr., quien fue muerto a tiros durante un viaje de pesca en el sureste de Texas. La sentencia está programada para esta tarde.

Tijerina Sandoval también fue hallado culpable por intento de homicidio capital por herir a disparos al padre de Vega.

#CBP A jury has found Gustavo Tijerina Sandoval guilty of capital murder for the murder of US Border Patrol Agent Javier Vega Jr. Sentencincing phase starts today in Brownsville, Texas @CBP #HonorFirst #USBP pic.twitter.com/uXu5zzTwmt

— CBP RGV (@CBPRGV) May 31, 2018