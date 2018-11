En pleno Black Friday y en pleno descanso con motivo del Thanksgiving en su casa de invierno de Mar-a Lago, el presidente Donald Trump recibió una mala noticia.

Una jueza de Nueva York negó una solicitud de los abogados del presidente, para que desechara una demanda por supuestamente haber utilizado su fundación personal para financiar su campaña en 2016.

Saliann Scarpulla, jueza de la Suprema Corte estatal, dictaminó este viernes que la demanda contra Trump puede seguir adelante luego que los abogados del presidente argumentaran que no podía ser demandado por su situación.

Para Scarpulla, los abogados de Trump no podían ofrecer ninguna evidencia de que el mandatario fuera inmune por sus acciones tomadas en su capacidad no oficial antes de asumir el cargo.

Amy Spitalnick, vocera de la Fiscal de Nueva York, Barbara Underwood, quien presentó el caso, señaló que la demanda detallaba cómo la Fundación de Trump funcionaba como una “alcancía personal” para servir a los intereses políticos y negocios del entonces magnate, señaló el sitio The Hill.

#BREAKING: NY Supreme Court throws out Trump’s motion to dismiss @NewYorkStateAG Underwood’s Trump Foundation lawsuit: https://t.co/J2WomSeQrs

As the AG’s lawsuit detailed, the Trump Foundation functioned as a personal piggy bank to serve Trump's business & political interests

— Amy Spitalnick (@amyspitalnick) November 23, 2018