Juez federal bloquea la ley de las “ciudades santuario” en Texas

Un juez federal bloqueó temporalmente la mayor parte de la nueva ley de “ciudades santuario” de Texas que permitiría a los policías preguntar a las personas durante las paradas de rutina si están en Estados Unidos legalmente e implementaría la amenaza a los alguaciles con la cárcel, de no cooperar con las autoridades federales de inmigración.

La ley, conocida como Proyecto de Ley SB4 del Senado, había sido promovida por la administración del presidente Donald Trump y debía entrar en vigor el viernes. Fue ampliamente considerado como la medida de inmigración más dura en la nación desde que Arizona aprobó lo que los críticos llamaron una ley “Muéstrame tus papeles” (Show Me Your Papers) en 2010, la cual fue posteriormente descalificada parcialmente por la Corte Suprema de los Estados Unidos.

La sentencia del juez federal de distrito, Orlando García, de San Antonio fue dictada, mientras las inquietudes sobre la aplicación de la ley de inmigración en Texas han vuelto a estallar a raíz de la tormenta tropical Harvey. Funcionarios de Houston han tratado de asegurar a las familias que huyen de las crecientes inundaciones en la cuarta ciudad más grande del país que los refugios no pedirían su estatus migratorio.

La medida pasó a través de la Legislatura controlada por los republicanos, a pesar de los meses de protestas y la oposición de los grupos empresariales, que temían que pudiera causar una escasez de mano de obra y enviar un mensaje económico negativo. Las principales ciudades de Texas, incluyendo Houston, Dallas, San Antonio y Austin, lideraron la demanda en un estado donde la población hispana ha crecido a un ritmo tres veces mayor que la de los blancos desde el 2010.

García escribió en su fallo de 94 páginas que la ley de Texas fue rechazada por el estatuto federal existente y por ser inconstitucional.

El juez señaló que cuando se estaba considerando en las audiencias legislativas públicas, sólo ocho personas declararon a favor de ella, mientras que 1,600 “se presentaron para oponerse a ella”. También escribió que “hay evidencia abrumadora por parte de funcionarios locales, incluyendo la aplicación de la ley local, que la SB 4 erosionará la confianza pública y hará que muchas comunidades y vecindarios sean menos seguros”, agregando que “las localidades sufrirán consecuencias económicas adversas que con el tiempo afectrán al estado de Texas”.

“El tribunal no puede y no asume suposiciones sobre la Legislatura”, escribió García. “Sin embargo, el Estado no puede ejercer su autoridad de una manera que viola la Constitución de los Estados Unidos”.

La orden de García suspende el lenguaje más polémico de la ley, mientras que sugiere que incluso algunas partes de la ley que pueden seguir adelante no resistirán otros desafíos legales.

El gobernador republicano Greg Abbott, quien firmó la ley en mayo, dijo que Texas apelaría inmediatamente y expresó su confianza en que el estado finalmente prevalecerá. También volvió a mencionar al sheriff demócrata electo del condado de Travis, Sally Hernández, quien había anunciado el día de la toma de posesión de Trump que sus cárceles de Austin ya no cumplirían automáticamente con todas las solicitudes de detención hechas por Inmigraciones y Aduanas de los Estados Unidos.

“La decisión de hoy hace que las comunidades de Texas sean menos seguras debido a esta decisión, los miembros de pandillas y criminales peligrosos, como aquellos que han sido liberados por el Sheriff del condado de Travis, serán puestos en libertad para atacar a nuestras comunidades”, dijo Abbott en un comunicado.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos, que ha hecho de las “ciudades santuario” una nueva prioridad bajo la administración de Trump, se unió a Texas y está defendiendo la ley en los tribunales. El Fiscal General de los Estados Unidos Jeff Sessions ha amenazado con retirar el dinero federal de las jurisdicciones que dificultan la comunicación entre la policía local y las autoridades de inmigración y ha elogiado la ley de Texas.

La ley había intentado multar a las autoridades policiales que no cumplan con las solicitudes federales en retener a personas encarceladas por delitos que no están relacionados con la inmigración para una posible deportación. También habría asegurado que los jefes de policía y alguaciles podrían enfrentar el retiro de su cargo e incluso recibir cargos criminales por no cumplir con tales solicitudes federales de “detención”.

Los opositores de la ley le dijeron a García que su decisión podría determinar si otros estados buscarían imitar, mientras que la oficina del Fiscal General de Texas argumentó que la nueva ley tenía menos fuerza que la medida de Arizona.

Desde enero, el proyecto de ley ha elevado las tensiones políticas en Texas, y estalló en mayo, cuando el representante del estado republicano Matt Rinaldi dijo a los demócratas que había llamado a los agentes federales de inmigración para informar que los manifestantes que protestaban con pancartas frente al Capitolio no eran ciudadanos. Un demócrata, cuyo distrito está cerca de la frontera entre Estados Unidos y México admitió haber enfrentado y empujado a Rinaldi, quien reconoció haberle dicho que le “dispararía en defensa propia”.