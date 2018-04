Un juez de Manhattan, en Nueva York, determinó el miércoles que no hay nada de “indignante” en expulsar de los bares a los seguidores del presidente Donald Trump, porque la ley no protege a los ciudadanos contra la discriminación política, informó The New York Post.

El fallo llegó después de que Greg Piatek, un contador de Filadelfia de 31 años de edad, fue expulsado de un bar en enero de 2017 por portar una gorra que decía “Make America Great Again” (Haz Grande a Estados Unidos de Nuevo), el lema de campaña del republicano, según una demanda sobre el incidente.

El altercado sucedió pocos días después de que Trump fuera juramentado como presidente del país, según el Post.

“Cualquiera que apoye a Trump, o que crea en lo que tú creas, no es bienvenido aquí. Y debes irte de inmediato porque no te vamos a atender”, aseguró Piatek que el personal del bar le dijo a él y sus amigos luego de que se quejaron del pésimo servicio que recibieron del bartender.

Piatek entonces presentó una demanda en la Corte Suprema de Manhattan y alegó que el incidente “ofendió su sentido de ser estadounidense”, reportó el periódico.

El miércoles, la abogada del bar, Elizabeth Conway, señaló que solo las creencias religiosas, y no las políticas, están protegidas por las leyes del estado y de la ciudad contra la discriminación. Agregó que “apoyar a Trump no es una religión”.

Por su parte, Paul Liggieri, el abogado de Piatek, le dijo al juez David Cohen en corte que “el propósito de esa gorra era que él estaba de visita en el memorial del 9/11”.

“Él estaba rindiendo un tributo espiritual a las víctimas del 9/11”, siguió el abogado. “La gorra (con el lema) Make America Great Again era parte de su creencia espiritual”.

Piatek y sus amigos visitaron el memorial antes de ir al bar, reportó el Post.

“En lugar de quitarse la gorra, él se mantuvo firme a sus creencias y fue sacado del bar”, indicó el abogado del demandante.

El juez cuestionó al representante legal de Piatek sobre la supuesta creencia religiosa relacionada con el uso de la gorra y después de cerca de una hora de argumentos, Cohen se retiró, tomó un breve receso y regresó con su fallo.

“El demandante no establece ningún principio basado en la fe con el que se relacione la gorra”, dijo Cohen.

Piatek había demandando por daños emocionales no específicos, pero el juez dijo que el incidente no era más que un desaire “insignificante”.

Liggieri dijo que revisará la decisión y posteriormente determinará si hará una apelación.