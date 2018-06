Juan Fernando Quintero: 5 cosas que no conocías del volante colombiano

Juan Fernando Quintero, Juanfer como lo llaman en su país, Colombia. El joven volante colombiano está moviendo las redes sociales por su impresionante gol de tiro libre.

Un golazo, como dirían los expertos, en el primer partido de la selección colombiana ante Japón en este mundial de fútbol 2018. Pero con sabor agridulce, ya que a Colombia con este tanto no le alcanzó, y la selección japonesa se impuso 2-1.

#Quintero ya es trending topic en México y probablemente llegue a ser tendencia en toda América Latina y también en el mundo.

Quintero's very cheeky free kick vs Japan. Very clever! pic.twitter.com/JnvPK2aCaX

— World Cup 18 (@WorldCupStuff18) June 19, 2018