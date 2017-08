Jóvenes de Georgia a la espera del futuro de DACA

Jaime Rangel se acomoda detrás de un podio de madera con una placa dorada con la insignia del Gobierno de Georgia. El joven quisiera que su presencia bajo el domo dorado del Capitolio de Georgia fuera por otras razones.

“Siempre quise dar un discurso en el Capitolio de Georgia, pero me hubiera gustado hacerlo como gobernador o como senador estatal. Pero lamentablemente nos tenemos que reunir por esta razón”, sostuvo Rangel.

El mexicano de 26 años participó hoy en una rueda de prensa para pedirle al presidente Donald Trump que mantenga el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que creó el gobierno del expresidente Barack Obama en 2012.

Y es que el programa que protege de la deportación a algunos inmigrantes traídos al país cuando eran menores y que les permite trabajar legalmente y tener permiso para conducir, está bajo amenaza inminente de ser eliminado.

Rangel es uno de los más de 25,000 inmigrantes de Georgia beneficiados por este programa.

Un grupo de gobernadores republicanos dieron un ultimátum al presidente Donald Trump para que elimine el programa antes del 5 de septiembre o habrá demanda. Se espera que Trump se pronuncie al respecto y muchos temen que el programa que ha mejorado la vida de miles de jóvenes inmigrantes desaparezca, dejándolos en la incertidumbre.

“Crecer indocumentado fue realmente muy duro para mí. Descubrí cuando tenía 16 años que no podía manejar, no podía vivir una vida normal. Pero cuando llegó DACA fue como una oración contestada. No solo para mí, sino para miles de beneficiarios en todo el país. Nos permitió al fin salir de las sombras, pasar un cotejo de antecedentes y demostrar que estamos aquí para hacer de EE.UU. un gran país”, manifestó Rangel, que llegó a Estados Unidos a los pocos meses de nacido.

El joven estudia una carrera de finanzas en Dalton State College y su meta es ser un funcionario estatal. Durante las sesiones legislativas, Rangel se ha involucrado en la legislatura, pero su más reciente visita al Capitolio fue para enviar un mensaje para que DACA no sea eliminado y para que haya una solución permanente para los más de 800,000 beneficiarios del alivio migratorio.

“No importa lo que suceda, nuestras voces van a viajar, no nos vamos a rendir, ni vamos a sucumbir ante el miedo. Nuestras voces llegarán al Congreso, y llegaran a la Oficina Oval y no vamos a descansar hasta que tengamos un Dream Act. Si antes de DACA estábamos luchando y presionando, imagínense lo que nuestros opositores van a enfrentar ahora si DACA es eliminado¨, dijo Rangel durante una conferencia de prensa organizada por FWD.us.

Junto a él, un grupo de líderes del gobierno, empresarios y miembros de organizaciones latinas mostraron preocupación y molestia e hicieron un llamado al gobierno de Trump para que el programa DACA se mantenga.

“Estoy aquí, esperanzado de que el presidente Trump pruebe que estoy equivocado y decida que no va a eliminar el DACA. Lamentablemente tengo una cita de Maya Angelou que se ha quedado en mi mente que dice: ‘cuando alguien te demuestra quien es, créelo la primera vez’. Recordemos que lo primero que dijo Trump en su campaña es que: ‘los mexicanos son violadores y criminales y los tenemos que sacar a todos’”, manifestó Jerry González, director ejecutivo de la Asociación de Funcionarios Latinos Electos (GALEO).

Mientras tanto el Gobierno de Trump dijo el jueves que todavía no había tomado una decisión en torno al futuro de DACA. Y la cadena CNN informó que la Casa Blanca está en conversaciones con los fiscales generales de los 10 estados que exigen la eliminación del programa para que se les extienda el plazo, debido a la emergencia ocasionada por el huracán Harvey en Texas.

El legislador estatal Pedro Marín reaccionó a este anuncio.

“Cuando escuchamos de que hay algún tipo de negociación eso es bueno porque nos da a nosotros un poquito de esperanza de que las personas que están aconsejando al presidente vean que es una realidad la contribución de todos los miembros de DACA a Estados Unidos”, expresó Marín.

Durante la conferencia de prensa participo también el congresista por el Cuarto Distrito, Hank Johnson, que defendió la permanencia de DACA y a sus beneficiarios.

“Ellos son nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros soldados, nuestros nuevos dueños de viviendas , empresarios, estudiantes. No son criminales, de hecho DACA excluye a cualquiera que haya cometido un delito grave. DACA los saco de las sombras y es inhumano eliminar este programa que los ha impulsado a ser participantes activos en nuestra sociedad”, dijo el congresista.