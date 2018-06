Jóvenes al Vaticano: hablemos sobre temas de gays y género

Los jóvenes han expresado al Vaticano en una encuesta su deseo que la iglesia discuta en concreto los problemas de homosexualidad y género.

La Santa Sede solicitó la opinión de los jóvenes, independientemente de su profesión religiosa, en sus preparativos para una reunión de obispos en Roma en octubre. El objetivo del encuentro, previsto para durar un mes, es cómo atender pastoralmente a los jóvenes.

Los resultados, difundidos el martes, revelan que la iglesia ha perdido credibilidad a los ojos de los jóvenes debido a los escándalos de los abusos sexuales cometidos por sacerdotes pedófilos y su encubrimiento por la jerarquía, y los escándalos financieros.

TENDENCIA: Papa Francisco le dice a homosexual que “Dios te hizo así”

Los jóvenes encuestados dijeron que la iglesia debería “enfrentar de manera concreta asuntos controvertidos como la homosexualidad y los temas de género”, y discutirlos “sin tabúes”.

Francisco ha buscado hacer que la Iglesia sea un lugar más acogedor para los gay, y uno de sus comentarios más famosos fue hecho en 2013: “¿Quién soy yo para juzgar?”.

El pontífice también ha hablado de su propio ministerio a personas gay y transgénero, insistiendo en que son hijos de Dios, amados por Dios y merecedores del acompañamiento de la Iglesia.

Como resultado, algunos trataron de restar importancia de los comentarios y los tomaron como simple ratificación de la actitud pastoral de Francisco.

Además, no hace mucho tiempo hubo una época en la que la Iglesia Católica enseñaba oficialmente que la orientación sexual no era algo que la gente pudiera elegir, y que implicaba que fue como Dios los creó.

Francisco ha publicado un documento en inglés y en latín titulado On Love in the Family (Sobre el amor en la familia). En las 260 páginas el pontífice redefine la postura de la iglesia católica sobre los temas del matrimonio, la homosexualidad, el divorcio, y el aborto.

TENDENCIA: