Joven hispano cumple sueño: “solo se trata de buscar la manera” (VIDEO)

La madre de Freddie Hernández debió pasar largos días limpiando casas hasta terminar extenuada, su padre, sobrevivió a extensas faenas bajo el sol en el campo de la construcción. Ambos, con su esfuerzo, colocaron los cimientos para que su hijo cumpla el sueño de ir a la universidad.

Hernández, estudiante de Centennial High School en Roswell, fue aceptado recientemente a Bard College en Nueva York donde planifica prepararse como biólogo. Su finalidad es convertirse en médico. Hernández, de raíces mexicanas, recibió la beca Posse que cubrirá los gastos de su educación.

A pesar de los desafíos, sobretodo los del bolsillo que son los que más han sacudido a su familia, el joven tiene la certeza que para cada traba hay una salida.

“Solo se trata de buscar la manera, aunque a veces se sienta imposible y sientas que no puedes”, aseguró el también presidente de la Hispanic Organization Promoting Education (HOPE) en el colegio, organización que promueve la educación universitaria entre los hispanos.

El joven relató que su madre enfrenta una enfermedad que complicó aún más la situación familiar, pero aún así, no ha dejado de apoyarle.

“Ella no se queda en la casa, me anda apoyando, me anda ayudando. Ellos siempre me han enseñado a superar las dificultades”, sostuvo.

Fue la enfermedad de su madre y las dificultades para solventar los gastos de sus medicamentos lo que inspiró a Hernández a escoger la carrera de medicina.

“Sabemos lo que es que todo el dinero de la casa se vaya nada más para comprar una medicina o una cita. Esto fue lo que me inspiró, porque no debería ser tan caro y más para familias como nosotros”, dijo el estudiante.

Su madre María de Jesús Leal, no pudo acudir a la entrevista con nuestro medio, pero envió una carta donde refleja su agradecimiento porque sus grandes esfuerzos traido una recompensa.

“Dondequiera que estemos, todo es posible. Nuestros hijos pueden llegar lejos con el apoyo de sus padres, no importa el trabajo, la religión o el color, Lo importante es la unión familiar y la actividad positiva de nuestros hijos”, manifestó Leal en la carta.

La madre resaltó que gracias a sus trabajos en la limpieza y la construcción han labrado un camino que sus hijos también han recompensado con esfuerzo y disciplina.

“Yo me siento orgullosa de decir que trabajo con limpieza de casas. Mi esposo trabaja en la construcción. Nos enorgullece decirlo. Mis hijos han salido adelante, lo estamos viendo con Freddie”, dijo la madre que aseguró que harán todo lo que haga falta para que Freddie, “pueda realizar todos los sueños que se ha propuesto y llegue hasta donde desea llegar”.

Por su parte, Hernández dice que lleva cuenta de cada sacrificio de sus progenitores y que se encargará de recompensarles.

“Yo sé que ellos hicieron muchos sacrificios al venir aquí, dejaron la familia, dejaron todo lo que tenían allá.Yo quiero que su sacrificio tenga valor”, manifestó.

En agosto, Freddie dejará el estado donde nació, pero también quiere dejarle un mensaje a los estudiantes latinos que en los próximos años se graduarán de la escuela y que enfrentan desafíos y dudan si podrán ir por una carrera profesional.

“Yo quiero que las personas no se queden derrotadas, que continúen para poder superarse y demostrar como estudiantes hispanos que sí se puede”, dijo Hernández.