Joven denuncia haber encontrado gusanos en sándwich que compró en tienda Wawa (FOTO y VIDEO)

Un joven de Nueva Jersey asegura que encontró gusanos en un sándwich que compró de una tienda Wawa durante un viaje que realizaba con su madre.

Chris García dijo al medio The Trentonian que pidió un buffalo chicken cheesesteak hoagie el sábado en el comercio, ubicado en la ciudad de Ewing.

El chico de 22 años cuenta que dio las primeras mordidas al sándwich antes de percatarse de que algo en la salsa se movía.

WATCH: Wawa customer in Ewing claims to find maggots in his hoagie https://t.co/v01RLQIGUc

