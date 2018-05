Joven con DACA está cambiando el mundo (VIDEO)

Jéssica Belén Rodríguez estaba en Puerto Rico, empezando su carrera en medicina cuando anunciaron que el huracán María venía de camino. Al saber que su llegada era inminente y su pronóstico era devastador, la mexicana tuvo que abandonar la isla en el último vuelo que salió antes de que el aeropuerto cesara operaciones.

Rodríguez, beneficiaria de acción diferida y quien por años soñó con poder convertirse en una profesional de la medicina, de repente vio la puerta cerrada, pues la devastación en la isla le impidió regresar inmediatamente y proseguir sus estudios. Esa experiencia la hizo recibir una de las más importantes lecciones.

“Yo soy una persona que los día los tengo planeados. Seis de la mañana voy a hacer esto y lo otro. Y en tres meses me veo aquí y en un año me veo allá. Todo está super planeado. Aprendí a perder ese control y darle ese control a Dios”, sostuvo la joven de 24 años.

Fue entonces que, en medio de la espera, la joven recibió una llamada de Georgetown University- universidad que hace dos años le otorgó una beca completa para estudiar una maestría en salud global- para enviarla a un viaje de salud pública a Ghana, África.

A pesar del temor a lo desconocido, su sentido de misión la impulsó a Ghana, en lo que fue una experiencia tan enriquecedora como difícil.

“La cultura muy diferente, no hablamos el mismo lenguaje, yo era la única persona blanca en todo el lugar. Me enfermé por el agua y la comida. Las primeras semanas era puro vomitar”, recordó la joven.

Cuando estaba a punto de desertar de la misión y regresarse a Georgia, acudió a una iglesia donde una desconocida africana le cambió los planes. La mujer la invitó a su casa y de ahí en adelante la adoptó como una hija.

“‘Yo voy a ser tu mamá, te voy a enseñar todo, qué comes, qué no comes, te voy a guiar en todo'”, recordó lo que le dijo a la mujer a quien llama ‘mamá Pat’. “Me hablaba en las mañanas, me hablaba en las noches, todos los días iba a comer con ella cuando acababa el trabajo, para todo ella me ayudó”, sostuvo la joven, que permaneció en África durante tres meses.

La investigación de Rodríguez dejó recomendaciones para mejorar la salud de comunidades en Ghana, pero esta experiencia no habría llegado si no hubiera tenido que salir por obligación de Puerto Rico.

La mexicana se siente privilegiada de la experiencia que tuvo y de que todos los retos que ha enfrentado le han servido para buscar las oportunidades que, con frecuencia, se esconden detrás de las dificultades.

Rodríguez llegó a EE.UU a los seis años y descubrió desde muy joven su misión de ayudar a los demás.

Así, su determinación y fe la llevaron a ser becada en Oglethorpe University, donde estudió biología, psicología y sociología. Luego fue becada por la Georgetown University en Washington D.C., donde hizo una maestría en salud global. Además de Ghana, Jéssica ha trabajado en misiones en México, China, Jamaica y Puerto Rico.

En 2016 fue seleccionada por la publicación Atlanta Business Chronicle para figurar en la lista ‘30 under 30’, que destaca a exitosos, menores de 30 años.

Ante las adversidades frente a los que pudo considerarse una víctima, la mexicana decidió ser una sobreviviente.

Ella da el crédito de su éxito a su fe en Dios “y saber dentro de mí que tengo una misión que tengo que cumplir y una gran responsabilidad que tengo que hacer”, dijo. “A cada etapa de mi vida siento que he tenido a alguien que ha sido mi ángel guardián. Y tengo la responsabilidad de serlo para alguien más”, manifestó.

En este momento determina si continuará sus estudios en Puerto Rico ahora o participará en una misión en Oaxaca para servir a madres y niños indígenas, otra oportunidad que llegó a sus manos.

Rodríguez no solo quiere cumplir su misión de mejorar el mundo, sino inspirar a otros a encontrarla y saber que, a pesar de las piedras en el camino y del miedo, los sueños se pueden cumplir.

“Creo firmemente que todos tenemos una misión, sea en medicina, el leyes, escribiendo, jardinero, vender tacos, lo que sea. Cuando uno se apasiona ves esa chispa en los ojos. Cuando todos encontremos esa chispa es cuando vamos a mejorar el mundo, porque no lo vas a hacer como tu trabajo, sino tu deber”, sostuvo la mexicana, quien está en proceso de resolver su estatus migratorio.

Rodriguez vive una vida desde la observación, analizando cómo lo puede hacer mejor. Ella dice que no hay fracasos, sino lecciones. Y asegura, que cuando está ante un desafío que le hace preguntarse qué camino debe tomar, opta por la valentía.

“En 40 o 50 años, cuando esté viendo mi vida hacia atrás, ¿estaría orgullosa de esta edición que voy a ser?”, se pregunta.

Y ella que ha decidido que su misión es mejorar al mundo dice que hay un mundo en nuestras manos que se puede transformar con una decisión.

“Para cambiar el mundo hay que empezar por uno mismo”, manifestó