Jorge Ramos revela qué inmigrantes están en peligro

Jorge Ramos simplemente hoy no reconoce a EE.UU., el país que “tanto me ayudó”. El conductor mexicano manifestó su tristeza de ver lo que está ocurriendo con Estados Unidos, pues afirma que con Donald Trump en la presidencia, “están ocurriendo cosas que jamás me hubiera imaginado. Desconozco a este país”.

A través de su coumna, el periodista de Univisión reveló que una de las cosas que más tristeza le da, es que millones de mexicanos que llegaron después de él a Estados Unidos podrían ser deportados.

“En la misma orden ejecutiva en que Trump anuncia la construcción de su muro con México, hay un cambio radical en las prioridades para deportación. Ahora podrán ser deportados quienes hayan “cometido actos que constituyan una ofensa criminal” (aunque nunca sean declarados culpables). Y también los que hayan realizado un “fraude… ante una agencia del gobierno”, es decir, cualquiera que haya usado una licencia de manejar falsa o inventado un número de seguro social”, explica.

Jorge Ramos comenta que prácticamente todos los 11 millones de indocumentados que hay en Estados Unidos son ahora una prioridad de deportación. “El gran temor es que el siguiente paso sean redadas masivas en lugares de trabajo, casas y centros comerciales. ¿Quién puede ser deportado? Cualquiera que un agente de inmigración así lo considere”.

El presentador de Noticiero Univisión afirmó que tiene un eterno agradecimiento por Estados Unidos, pues después de sufrir censura de prensa en México, este país le dio trabajo y oportunidades económicas que afirma, no hubiera podido conseguir en ninguna otra parte del mundo.

Y agrega: “luego, con enorme generosidad, (EE.UU.) me protegió como inmigrante y me otorgó los mismos derechos que a cualquiera de sus ciudadanos. Aquí trabajo como periodista, aquí voto y aquí nacieron mis hijos. Lo único que quisiera es que los nuevos inmigrantes disfruten de las mismas oportunidades que yo tuve. Eso es todo. Pero por el momento, con Trump en la Presidencia, eso es imposible”.

El periodista mexicano asegura que si Trump quisiera, podría darle la oportunidad de legalizarse a los indocumentados. “Podría hacerlo perfectamente ya que controla ambas Cámaras del Congreso. Pero no quiere. En 1986 Reagan dio una amnistía a tres millones de personas. Trump, en cambio, los quiere sacar del país”.

Además agregó que cuando él llegó a Estados Unidos en 1983, “si el presidente Reagan hubiera creado una lista de exclusión -como la que se acaba de inventar Trump- y hubiera incluido a México, yo no estaría aquí. Habría sido una decisión injusta y arbitraria”.

Para finalizar Jorge Ramos asegura que las personas de los siete países están siendo discriminados por haber nacido en un país en específico, algo que le parece injusto: “por algo en lo que no tuviste nada que ver, como tu lugar de nacimiento”.

Por último asegura que es irónico que las decisiones antiinmigrantes “las tome alguien cuya madre era escocesa, que tuvo un abuelo alemán y casado con una eslovena”.