Jorge Ramos condenó severamente los comentarios de Donald Trump al referirse a África como “países de mierda” y lamentó que la gente no se diera cuenta a tiempo de que es un racista, “porque hoy es demasiado tarde y ya es presidente” de Estados Unidos.

El periodista mexicano compartió sus pensamientos a través de sus redes sociales, donde cuestionó si los republicanos pueden dormir tranquilos sabiéndose cómplices del racismo de Trump.

“Trump tiene la capacidad de sacar lo peor de la gente. Sus seguidores en las redes se hacen un ocho defendiendo a un presidente que hace comentarios racistas. Republicanos, ¿pueden dormir bien en la noche? Callar es ser cómplices del racismo”, escribió el conductor de noticias.

“Si los republicanos no denuncian el racismo de Trump, ellos se convertirán en sus cómplices. No es tan difícil. ¿Proteges o no el racismo?”, insistió Ramos, quien también compartió su columna semanal con sus seguidores, en la que recuerda que el mandatario siempre ha expresado su racismo y prejuicios.

“El último comentario racista de Donald Trump no me sorprende. Pero lo que sí me sorprende es que tanta gente se haya tardado tanto tiempo en entender que el ocupante de la Casa Blanca tiene ideas racistas”, señala Jorge en su colaboración para el periódico Reforma.

“Esta no es la primera vez que Trump hace comentarios racistas. Su campaña electoral comenzó con un brutal comentario racista. Trump dijo que los inmigrantes mexicanos eran ‘violadores’, criminales y narcotraficantes. Muchos de nosotros, en la prensa hispana de Estados Unidos y en América Latina, denunciamos los comentarios de Trump. Pero mucha gente no nos quiso hacer caso. Creían que éramos demasiado sensibles a las groseras declaraciones de un candidato presidencial y que no era suficiente un solo comentario negativo para acusar a un político de racismo. Hoy sabemos que sí teníamos razón… Pero entonces no nos pusieron suficiente atención y hoy es demasiado tarde porque Trump ya es presidente”, lamentó Ramos.