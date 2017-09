Jorge Ramos arremete contra Trump tras el anuncio del fin de DACA

El periodista Jorge Ramos arremetió contra el presidente Donald Trump luego del anuncio esta mañana sobre la finalización del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés).

“La decisión de Trump sobre DACA es cruel, fría y no beneficia a nadie. Ni siquiera tuvo el coraje de anunciarlo él mismo. No (estoy) sorprendido”, escribió el líder de opinión en su cuenta de Twitter, dejando ver su molestia ante la decisión anunciada por el secretario de Justicia, Jeff Sessions.

Trump's decision on DACA is cruel, coldhearted and benefits no one. He didn't even have the courage to announce it himself. Not surprised. — JORGE RAMOS (@jorgeramosnews) 5 de septiembre de 2017

Con pocos minutos de diferencia, el presentador de Univision añadió otra publicación en la que enumeró: “1) Trump llama violadores a los inmigrantes mexicanos. 2) Propone un muro. 3) Perdona (a) Arpaio. 4) Finaliza DACA. 5) El presidente más antiinmigrante desde la Segunda Guerra Mundial”.

1) Trump calls Mexican immigrants rapists

2) Proposes a wall

3) Pardons Arpaio

4) Ends DACA

5) The most anti-immigrant President since WWII — JORGE RAMOS (@jorgeramosnews) 5 de septiembre de 2017

En las horas previas al anuncio del gobierno de Donald Trump sobre el programa, Ramos lanzó una iniciativa en la misma red social para que los jóvenes beneficiarios intentaran disuadir al mandatario estadounidense de su negativa a mantener DACA, a partir de sus propias experiencias.

“Ok, dreamers. Este es el fin de semana para intentar que Trump cambie de idea. Díganle a Donald Trump qué les pasará sin DACA. Lo retuitearemos”, escribió Ramos, que replicó cientos de mensajes con historias que exponían las dificultades que enfrentarían en el futuro los jóvenes que llegaron al país de manera ilegal durante su niñez.

O.K.#DREAMERS this is the weekend when you'll try to change Trump's mind.Tell @realDonaldTrump what will happen to you without DACA.We'll RT — JORGE RAMOS (@jorgeramosnews) 2 de septiembre de 2017

Incluso, la excandidata demócrata a la Presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, reconoció y agradeció públicamente el activismo del periodista mexicano.

“No hay tiempo que perder – debemos luchar con todo lo que tenemos para #DefenderDACA. Gracias, @jorgeramosnews, por compartir estas poderosas historias”, escribió Clinton en su cuenta de Twitter.

