Luego de que en una cena republicana, el presidente Donald Trump evitó hablar sobre el senador John McCain, minutos después de darse a conocer su muerte envió sus condolencias a través de Twitter.

“Mis más sinceras condolencias y mi respeto a la familia del senador John McCain. ¡Nuestros corazones y oraciones están contigo!”, escribió el presidente en Twitter.

My deepest sympathies and respect go out to the family of Senator John McCain. Our hearts and prayers are with you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 26, 2018

Unas horas antes la Casa Blanca evitó abordar el anuncio de McCain sobre la suspensión de su tratamiento, y el presidente tampoco hizo referencia alguna al senador.

Cabe recordar que, Trump criticaba con frecuencia a McCain por votar en contra de un plan de 2017 en el Senado para reemplazar la llamada ley “Obamacare”, además de que fue uno de los mayores impulsores de una reforma migratoria.

La relación tensa entre ambos republicanos comenzó en 2015, cuando Trump sugirió que el veterano de Vietnam y prisionero de guerra no era un héroe de guerra.

John McCain: el mensaje de Obama fue más extenso que el de Trump

Mientras que el expresidente Barack Obama fue más allá en sus condolencias, al compartir un extenso comunicado en su cuenta de Twitter.

“John McCain y yo éramos miembros de diferentes generaciones, de orígenes completamente distintos. Pero compartimos, a pesar de nuestras diferencias, una fidelidad por algo más elevado: los ideales por los que generaciones de estadounidenses e inmigrantes han luchado, marchado y se han sacrificado”, inició el mensaje de Obama.

Our statement on the passing of Senator John McCain: pic.twitter.com/3GBjNYxoj5 — Barack Obama (@BarackObama) August 26, 2018

“Vimos nuestras batallas políticas, incluso como un privilegio, algo noble, y la oportunidad de servir como administradores de esos altos ideales en casa, y desarrollarlos en todo el mundo. Vimos este país como un lugar donde todo es posible, y la ciudadanía como nuestra obligación patriótica de garantizarlo permanece para siempre”, agregó el expresidente en el comunicado.

“Pocos de nosotros hemos sido probados como alguna vez lo estuvo John, ni hemos requerido mostrar la valentía que él tuvo. Pero todos nosotros podemos aspirar al coraje para poner el bien mayor por encima del nuestro”, continuó el mensaje.

“En lo mejor de John, él nos mostró lo que eso significa. Y por eso, todos estamos en deuda con él. Michelle y yo enviamos nuestras más sentidas condolencias a Cindy y a su familia”, concluyó el mensaje.

Melania Trump también lamenta la muerte de John McCain

Al mismo tiempo que su esposo, la primera dama Melania Trump manifestó sus respetos hacia la familia de John McCain.

“Nuestros pensamientos, oraciones y las más sinceras condolencias hacia la Familia McCain. Gracias, senador McCain por su servicio a la nación”, escribió la esposa de Trump.

Our thoughts, prayers and deepest sympathy to the McCain Family. Thank you Senator McCain for your service to the nation. — Melania Trump (@FLOTUS) August 26, 2018