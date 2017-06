John Kelly sugiere cambios al TPS para inmigrantes

Los inmigrantes que han vivido y trabajado legalmente en Estados Unidos debido a desastres que se registraron en sus países hace años quizá deberían empezar a pensar en volver a casa, declaró el jueves el secretario de Seguridad Nacional John Kelly.

En una entrevista con The Associated Press, Kelly envió fuertes señales de que los privilegios migratorios conocidos como Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) no deberían ser indefinidos como han sido para decenas de miles de personas de Haití y varios países de Centroamérica.

“El punto no es que el país (del que llegaron) se recuperará completamente de todos sus males”, dijo Kelly. “El punto es que, cualquiera que haya sido el evento que provocó que se concediera el TPS, ese evento ha concluido y ya pueden regresar”.

Eso podría afectar a 86.000 inmigrantes de Honduras y a otros 263,000 de El Salvador, que constituyen la vasta mayoría de los beneficiarios actuales del programa.

Los hondureños, junto con más de 5,000 inmigrantes de Nicaragua, cumplían los requisitos para recibir la protección temporal en 1999 debido a la destrucción provocada por el huracán Mitch un año antes. Los inmigrantes de El Salvador fueron incluidos en el programa luego de una serie de terremotos en ese país.

Los inmigrantes de esas tres naciones representan el 80% de las 435,000 personas de 10 países que en la actualidad cumplen los requisitos para recibir el TPS. Su estatus migratorio ha sido renovado cada 18 meses, y el año próximo toca renovarlo de nuevo.

Kelly habló con la AP en Miami al día siguiente de reunirse con el presidente de Haití con el fin de dialogar sobre el regreso de aproximadamente 50,000 haitianos a su país. El jueves acompañó al gobernador de Florida, Rick Scott, en el Centro Nacional de Huracanes para marcar el inicio de la temporada de ciclones.

Kelly dijo que aún no ha hablado con los gobernantes de países centroamericanos sobre poner fin al estatus temporal. Sin embargo, hizo énfasis en que la intención al dar esos privilegios es que fueran temporales, aunque no han sido administrados de esa manera.

“Las personas en mi puesto _al parecer sin pensarlo mucho_ simplemente lo prorrogaron automáticamente”, afirmó Kelly. “No estaban actuando con el mismo enfoque ante la ley como yo lo estoy haciendo”.

Recientemente Kelly prorrogó el estatus temporal de Haití, otorgado después de un terremoto en ese país en enero de 2010, sólo hasta enero de 2018. Las autoridades dijeron que el secretario volverá a evaluar cómo está la situación en Haití antes de determinar si suspende o continúa extendiendo dichos beneficios, pero también indicaron que los haitianos deberían poner sus asuntos en orden y prepararse para volver a casa.

El presidente haitiano Jovenel Moise solicitó una prórroga de un año, señaló Kelly el jueves. Los activistas en pro de los haitianos han pedido aún más tiempo, bajo el argumento de que las condiciones de vida en Haití representan graves riesgos para los que regresan.

“Los países tenían un desempleo terrible, unas condiciones económicas terribles antes del ébola”, señaló Kelly. “Ahora (los inmigrantes) van de regreso porque el ébola ha concluido, pero las condiciones de vida en el país son las mismas”.

El estatus de protección temporal puede ser otorgado cuando una nación es devastada por la guerra o por desastres naturales.

Correos electrónicos internos del gobierno obtenidos por la AP muestran que un funcionario del Servicio de Ciudadanía e Inmigración solicitó estadísticas penales y otra información acerca de inmigrantes haitianos. El Departamento de Seguridad Nacional rechazó que la información sobre delitos vaya a ser tomada en cuenta en la decisión sobre el estatus de Haití.

Kelly dijo que algunos legisladores de Florida le llamaron para decirle que los haitianos que viven en la península son “residentes decentes que cumplen con las leyes”, y que requieren una prórroga de seis meses con el fin de vender sus viviendas y negocios, así como consultar abogados sobre las posibles opciones con que cuentan para cambiar su estatus migratorio.