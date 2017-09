Joe Arpaio asegura que nunca pedirá perdón a los latinos

El controversial exalguacil del condado de Maricopa Joe Arpaio dijo que nunca se disculpará con los latinos por la situación de terror que sembró en la comunidad hispana de Arizona.

“¿Un perdón por hacer mi trabajo? Eso no pasará nunca”, dijo Arpaio en una entrevista con la cadena Univision. “Creo que si me subiera a una torre grande y le gritara a todo el mundo, a todos los hispanos, y les dijera que estoy en desacuerdo con todas las deportaciones y les comentara ‘los quiero a todos’, no serviría para nada”, añadió Arpaio.

Arpaio, de 85 años, fue condenado por desobedecer a la jueza federal Susan Bolton, que le ordenó dejar de detener ilegalmente a los conductores latinos por sus sospechas de que fueran indocumentados. Sin embargo, un indulto del presidente Donald Trump salvó a Arpaio de ir a la cárcel.

La medida de Trump anunciada el pasado 26 de agosto se considera inusual ya que los mandatarios estadounidense suelen adoptarla solo con los delincuentes que expresan algún grado de arrepentimiento por sus actos.

“Odio decir esto, pero estoy muy triste porque el presidente está siendo criticado por perdonarme. Yo nunca pedí un perdón, no hablé con él. Después de meses, él hizo lo que cree que es correcto, no solo por mí, sino por las fuerzas del orden”, sostuvo Arpaio, quien es hijo de inmigrantes italianos.

Por último, el exsheriff aseguró que no tiene nada en contra de los latinos e incluso declaró: “Realmente no creo que me odien cuando lo miras bien. Recibo amenazas, pero no provienen de hispanos”.