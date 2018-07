El jefe de la policía de una ciudad suburbana de Indianápolis recibió una licencia administrativa pagada luego de ser arrestado bajo sospecha de operar un vehículo en estado de ebriedad, informó The Indianapolis Star.

Mitch Thompson, jefe de la policía en Fishers, estuvo involucrado en un accidente de tres autos en el condado Marion, dijo el alcalde Scott Fadness en un comunicado.

Los policías que respondieron en el lugar informaron que Thompson chocó por detrás con un automóvil, lo que causó que golpeara a un tercer vehículo, reportó WXIN.

En su declaración, Fadness dijo que Mitchell le contó sobre el arresto.

