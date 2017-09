Jefe de la policía de Houston dice que debate sobre inmigración afectaría recuperación tras Harvey

El jefe de la policía de Houston advirtió que el debate en el país sobre inmigración podría tener un impacto negativo en la recuperación de la ciudad tras el huracán Harvey.

Arturo Acevedo dijo en el programa “This Week” de ABC que lo “desagradable” del debate sobre la inmigración podría perjudicar a la ciudad mientras intenta reconstruirse de la devastadora tormenta, según recogió The Hill.

“Tantas casas han sido dañadas y otras con daños irreparables en nuestro estado. Y luego agregas encima todos esos temas con el debate sobre la inmigración y todo lo desagradable de eso”, dijo Acevedo.

Houston PD Chief on DACA debate amid Harvey: What do you tell the American public “when we’ve scared away so many hard-working people?” pic.twitter.com/ASOtFK7I75

— ABC News Politics (@ABCPolitics) 3 de septiembre de 2017