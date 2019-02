Un grupo de jardineros hispanos salvó al piloto de un globo aerostático quien luchaba por aterrizar el aparato en la localidad californiana de Murrieta, informan medios locales.

Brian Lynch llevaba unos 90 minutos en el aire con dirección al área vinícola de Temecula, pero los fuertes vientos que se registraron el pasado jueves le hicieron perder el control del globo en el que volaba, reportó Efe este sábado.

Fue entonces cuando un grupo de jardineros hispanos que trabajaba en un vecindario acomodado de Murrieta notó que el aparato volaba muy cerca de las casas y cables de electricidad, y que el piloto pedía ayuda.

Ángel Martínez, uno de los jardineros que ayudó a Lynch, dijo en declaraciones a la cadena ABC que él y sus compañeros escucharon un gran ruido y luego se percataron de la presencia del globo y de su nervioso piloto.

Cuando Lynch vio al grupo de jardineros inmigrantes dispuesto a acudir en su ayuda les arrojó una cuerda y con ella los hispanos empezaron a estabilizar el aparato, en un esfuerzo que fue registrado en video por algunos testigos y luego difundido en redes sociales.

A pilot was forced to land his family’s hot air balloon in a residential neighborhood in California on Thursday morning. https://t.co/mQY7dOe9cn pic.twitter.com/3ky235PMIi

— ABC News (@ABC) February 9, 2019