Jaime Rodríguez “El Bronco” denuncia irregularidades del INE para quitarle candidatura (FOTOS)

Jaime Rodríguez “El Bronco” cuestionó la opacidad en el proceso de revisión electoral luego de que INE informara que no alcanzó el umbral para lograr el registro de su candidatura presidencial debido a la entrega de firmas falsas. El Gobernador con licencia de Nuevo León advirtió que recurrirá al Tribunal Electoral.

“El Bronco” afirmó en entrevista que, de acuerdo con la información que se les había proporcionado, el organismo electoral ya había dado como válidas un millón 209 mil firmas, de las cuales ahora le estaría tumbando 30 por ciento.

Sin embargo, dijo, no cuentan con información de las mismas porque todo el proceso de revisión por parte del INE se hizo de manera unilateral y sin la presencia de sus representantes.

“La revisión la hizo sin la presencia nuestra; entonces, tendremos que entrar en esa revisión y el INE es el único que tiene esa información, nosotros nunca hemos tenido esa información.”Revisaron de manera unilateral. Estamos indefensos en esta circunstancia, porque el INE nunca nos ha dado un archivo donde tengamos nosotros o sepamos”, argumentó.

El independiente anunció que un equipo de abogados se presentará en el organismo electoral nacional para revisar cada uno de los apoyos irregulares e intentar revertir la decisión.

“Esperamos que después de la revisión, nosotros podamos demostrar que muchas de esas que el INE dice podamos nosotros rescatarlas, y tener el número adecuado del umbral que se necesita para estar en la boleta electoral.

“Hemos estado revisando y evidentemente de las 360 mil, más o menos el 10 por ciento nos validan o podríamos lograrlo”, estimó.

Cuestionado sobre la resolución, “El Bronco” expresó su desconfianza y señaló que hay un claro interés por parte del INE por dejarlos fuera de la contienda.

“No confío porque siempre ha sido unilateral, yo no confío cuando no estoy ahí, cómo puedo confiar en alguien que ni siquiera me dice qué me va a revisar, o que yo tenga un documento con el que yo le pueda reclamar al INE, porque además no lo tengo”, sostuvo.

Ahora, apuntó, va a luchar por demostrar que su trabajo estuvo bien hecho.

Sobre su eventual regreso a la gubernatura antes de que venza su licencia, si tanto el INE como el Trife no le dan la razón, “El Bronco” dijo estar concentrado en buscar contender y aseguró que este domingo estará presentando su solicitud de registro como candidato.

“En su momento tomaré una decisión. Estoy concentrado en todo este proceso y voy a intentar estar en la boleta, siempre y cuando la ley me lo permita”.

El mandatario estatal con licencia cuestionó además que el INE haya filtrado el informe sobre las firmas, antes de comunicárselos y darlo a conocer, y señaló que es sospechoso que solo hayan validado las de la ex panista Margarita Zavala.

“Siempre hay intereses en el INE y hoy veo con claridad, y le agradezco al INE, que le haya despertado a los mexicanos eso que ya sabíamos todos”, añadió, “hoy con esto el INE demuestra que está secuestrado por los partidos y los partidos tienen secuestrado a México”.

A través de un video que publicó en sus redes sociales, Rodríguez también calificó al organismo electoral de inequitativo e inepto.

“Algo huele mal en esto; el INE duda de las firmas de los ciudadanos, pero nosotros tenemos muchas razones para dudar del INE”, señaló.