Jaguar escapó de zoológico en Nueva Orleans: mató a 8 animales

Un jaguar escapó de su hábitat en el Zoológico de Audubon en la ciudad de Nueva Orleans, Louisiana, en EE.UU. El animal mató a 8 animales y uno sigue en estado crónico.

Las autoridades del zoo reportaron que el jaguar escapó alrededor de las 7:20 am hora local el sábado 14 de julio. El zoológico estaba cerrado al público a esa hora.

La situación se resolvió a las 8:15 a.m. cuando el jaguar fue sedado por el equipo veterinario. No hubo personas heridas, reportó el zoo en su página web.

En un comienzo cuatro alpacas, un emú y un zorro en hábitats cercanos fueron atacados y murieron.

El lugar permaneció cerrado al público el 14 de julio y reabrió sus puertas el día 15 a las 10 de la mañana.

Según reporta UnoTV, las alpacas que murieron, habían sido adquiridas por el zoológico en marzo pasado, de granjas en Alabama y Mississippi. La que murió el domingo era la última que quedaba con vida en el zoológico.

We have an update regarding the 2 foxes injured yesterday by our male jaguar. Sadly, Copper passed away today due to the severity of his injuries. Rusty is improving and under the care of veterinarians. Read more: https://t.co/vEawBcMJpl

Según informó el zoológico en su página web, de acuerdo a una inspección inicial al parecer el techo del hábitat se vio “comprometido”. Además, el zoo dijo que siguen las investigaciones y que no se alojarán animales en ese recinto hasta que se completen la investigación y reparaciones del mismo.

El Zoológico de Audubon es el hogar de dos jaguares. La hembra, Ix Chel estaba a salvo en un hábitat interior y separada durante el incidente.

Valerio, el jaguar macho nació en marzo de 2015 en el zoológico de San Diego y se mudó al zoológico de Audubon en octubre de 2017.

This continues to be a sad time for the Audubon family. We appreciate the continued overwhelming support from the community. If you wish to drop off items to share condolences with our staff, please bring them to the front entrance of the Zoo. pic.twitter.com/w6NNthBaSj

