Una vez más, Donald Trump ha recibido una lección por parte de uno de sus seres más queridos, luego que su hija, Ivanka Trump, condenó la existencia de la supremacía blanca en Estados Unidos, con motivo del primer aniversario de la violenta manifestación en Charlottesville, Virginia.

La también asesora principal del presidente escribió tres mensajes en su cuenta de Twitter para referirse a los trágicos acontecimientos del 12 de agosto de 2017, cuando un grupo de supremacistas blancos se enfrentó a contramanifestantes en medio de una disputa por un monumento confederado, lo que cobró la vida de una mujer, Heather Heyer, que fue atropellada intencionalmente por un simpatizante neonazi.

“Hace un año, en Charlottesville, fuimos testigos de una fea exhibición de odio, racismo, intolerancia y violencia”, dijo Ivanka en el primero de sus tres tuits.

“Si bien los estadounidenses tienen la bendición de vivir en una nación que protege la libertad, la libertad de expresión y la diversidad de opiniones, no hay lugar para la supremacía blanca, el racismo y el neonazismo en nuestro gran país”, continuó en su segundo mensaje.

“En lugar de desgarrarnos mutuamente con odio, racismo y violencia, podemos ayudarnos unos a otros, fortalecer nuestras comunidades y esforzarnos por ayudar a que cada estadounidense alcance su máximo potencial”, añadió.

Los mensajes de Ivanka contrastan claramente con la postura de su padre, quien el mismo día de los enfrentamientos en Charlottesville se negó a responsabilizar a los supremacistas blancos por la tragedia y, tibiamente, culpó a ambos bandos por la violencia.

“Creo que hay culpa en ambos lados. Hubo gente muy mala en ese grupo”, sostuvo Trump en referencia a los grupos nacionalistas blancos, “pero también había personas que eran muy buenas personas, de ambos lados”, añadió hace un año, en una declaración que le valió múltiples críticas, incluso de parte de líderes republicanos.

Horas antes de los tuits de Ivanka, el mandatario también recurrió a Twitter para expresarse sobre el aniversario de la tragedia, aunque fue más moderado en su condenada.

“Los disturbios en Charlottesville hace un año causaron muerte y división sin sentido. Debemos unirnos como una nación. Condeno todos los tipos de racismo y actos de violencia. ¡Paz a TODOS los estadounidenses!”, escribió Trump.

La declaración del presidente, sin embargo, se presenta días después de insultar a uno de los principales atletas afroestadounidenses, el basquetbolista LeBron James, y luego de unas horas de llamar “malviviente” a Omarosa Manigault Newman, una afroestadounidense que sirvió como asesora en la Casa Blanca.

Se espera que este día nacionalistas blancos y contramanifestantes asistan a Washington para manifestarse en el aniversario del mitin mortal de Charlottesville, justo frente a la Casa Blanca.