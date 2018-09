Ivanka dice que tuvo una “gran sesión de trabajo” con Kim Kardashian en la Casa Blanca

Ivanka Trump comentó en Twitter que la visita de Kim Kardashian West a la Casa Blanca el miércoles fue positiva.

La estrella de “The Keeping Up with the Kardashians” que solicitó exitosamente a Donald Trump conmutar la cadena perpetua de Alice Marie Johnson, una delincuente no violenta con cargos por drogas, a principios de este año, participó en una sesión sobre clemencia y reforma carcelaria encabezada por el asesor principal del presidente y yerno Jared Kushner.

Great working session today at the White House on ways to improve the clemency process with policy leaders and criminal justice reform advocates. pic.twitter.com/2Ydoe16Dfo — Ivanka Trump (@IvankaTrump) September 6, 2018

Después, Kardashian West posó para una foto con Ivanka y Kushner, así como con el autor y comentarista de CNN Van Jones y Leonard Leo de la Sociedad Federalista, quienes también participaron en la sesión. (Leo ha sido instrumental en la dirección de las selecciones de la Corte Suprema de Trump, incluido Brett Kavanaugh).

“Gran sesión de trabajo hoy en la Casa Blanca sobre las formas de mejorar el proceso de clemencia con los líderes políticos y los defensores de la reforma de la justicia penal”, escribió Ivanka junto a la foto en Twitter, que Kardashian West retuiteó.

Great working session today at the White House on ways to improve the clemency process with policy leaders and criminal justice reform advocates. pic.twitter.com/2Ydoe16Dfo — Ivanka Trump (@IvankaTrump) September 6, 2018

Jones también publicó sobre la sesión de trabajo en las redes sociales, comentando que estaba “muy orgulloso” de haber pasado el día con Kardashian West, quien presiona por la reforma de la justicia penal.

Jones también publicó sobre la sesión en las redes sociales, diciendo que estaba “muy orgulloso” de haber pasado el día con Kardashian West tratando de influir por la reforma de la justicia penal.

“Kim es una defensora increíblemente inteligente, efectiva, humilde y decidida, que trabaja día tras día para ganar el indulto para las personas que no deberían estar condenadas a pasar el resto de sus vidas tras las rejas”, tuiteó Jones. “Hace su tarea y viene preparada para luchar duro”.

“La pasión de Kim es un activo importante en la lucha por #justicereform”, agregó Jones.

TE PUEDE INTERESAR: Senado de México cumple promesa de López Obrador y anuncia acuerdo de austeridad (VIDEO)

It started with Ms. Alice, but looking at her and seeing the faces and learning the stories of the men and women I’ve met inside prisons I knew I couldn’t stop at just one. It’s time for REAL systemic change pic.twitter.com/kdKr8s6lJW — Kim Kardashian West (@KimKardashian) September 5, 2018

Kardashian West actualmente está trabajando para liberar a Chris Young, de 30 años, quien fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional después de ser arrestado por delitos no violentos relacionados con la droga por posesión de marihuana y cocaína. Young ha estado en prisión por casi 10 años.

“Es tan injusto”, dijo en un episodio reciente del podcast Wrongful Conviction, presentado por Jason Flom. “Hay tantas personas como él”, agregó Kardashian en el programa de televisión.

“Hablé con el presidente … Me hizo saber lo que iba a suceder [con Johnson] y él iba a firmar los papeles en ese mismo momento y podría ser liberado ese día … No sabía, ¿eso sucede? ¿lejos? Hay un proceso? ¿Qué es? Entonces iba a dejarla ir. Él me dijo que puede irse hoy”, dijo Kardashian en Wrongful Conviction.

Check out the interview I did with @itsjasonflom and follow him to learn more about our fight for criminal justice reform! Listen to @wrongfulconviction for free on @applepodcasts : https://t.co/oMnPbllF4l #itsjasonflom #jasonflom #wrongfulconviction pic.twitter.com/BfKkDYndBq — Kim Kardashian West (@KimKardashian) September 5, 2018

Unos días más tarde, la Casa Blanca anunció la noticia en un comunicado, diciendo: “Sra. Johnson ha aceptado la responsabilidad de su comportamiento anterior y ha sido una presa modelo durante las últimas dos décadas. Si bien esta Administración siempre será muy dura con el crimen, cree que aquellos que pagaron sus deudas a la sociedad y trabajaron duro para mejorarse a sí mismos mientras estaban en prisión merecen una segunda oportunidad”.

ES TENDENCIA: