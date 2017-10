La primera esposa del presidente Donald Trump, Ivana Trump, negó que tenga algún problema con la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, pues aseguró que jamás dice ni hace algo malo a quien es un miembro de su familia.

Durante una entrevista con el programa “Fox & Friends” de “FoxNews” –que se grabó la semana pasada— Ivana Trump abordó los informes acerca de que criticaba el acento de la actual esposa del presidente Trump, pero sostuvo que no hay “absolutamente ningún problema” entre ellas.

“Le envié a Melania un texto [diciendo que] lo último que querría hacer es decir algo malo sobre ti, porque eres familia”, dijo Ivana Trump, quien agregó: “Y no digo nada malo ni hago nada malo a un miembro de la familia”.

Cuando la entrevistadora, Ainsley Earhardt, le preguntó si alguna vez pensaba que debería estar en la Casa Blanca, Ivana respondió que “en lo absoluto”, y se refirió a Washington, D.C., como una “ciudad muy dura”. “Me alegro de que Melania esté allí y yo estoy aquí”, dijo entre sonrisas.

Ivana Trump on her marriage to Donald Trump and if she'd want to be First Lady | @ainsleyearhardt https://t.co/jhGfHSySJN

— FOX & friends (@foxandfriends) 10 de octubre de 2017