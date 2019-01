El presidente del comité de inteligencia de la Cámara de Representantes dijo que “hará lo que sea necesario” para confirmar un informe publicado que indica que el presidente Donald Trump le ordenó a su exabogado personal, Michael Cohen, que mintiera al Congreso sobre las negociaciones de un proyecto inmobiliario en Moscú durante las elecciones de 2016.

El representante demócrata de California, Adam Schiff, dijo que la acusación de que Trump le pidió a Cohen que mintiera “para restringir la investigación y encubrir sus negocios con Rusia está entre las más graves hasta la fecha”.

Según el informe de BuzzFeed News, que cita a dos funcionarios policiales anónimos, Trump ordenó a Cohen mentir al Congreso y este le informó regularmente al presidente sobre el proyecto de Moscú. The Associated Press aún no ha confirmado de forma independiente el informe.

Un asesor de Cohen, Lanny Davis, declinó hacer comentarios a la referida agencia de noticias.

Además de Schiff, otros líderes demócratas también reaccionaron con furia y exigieron el jueves por la noche una investigación por la presunta orden de Trump de mentirle al Congreso, reseñó The Washington Post.

Los demócratas dijeron que si el informe es preciso, Trump debe ser responsabilizado rápidamente por su papel en el perjurio, y algunos incluso han exigido el juicio político.

El representante de Florida Ted Deutch, quien estuvo en el programa “Morning Joe” de MSNBC este viernes por la mañana, calificó la publicación “tan seria como sea posible”.

“Si esto es cierto, significa que es más evidencia de que el presidente ha violado su juramento de cargo”, expresó Deutch. “Si le dijo a Michael Cohen que mintiera en el Congreso (…) esto es lo más serio que puede ser”.

Eric Holder, el fiscal general del presidente Barack Obama, tuiteó que el Congreso debería comenzar las audiencias de juicio político si la publicación es verdadera.

