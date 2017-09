Investigan la muerte de un hombre que fue baleado por dos policías en Charlotte

Dos oficiales del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg han sido suspendidos mientras se investiga un incidente en el cual ambos dispararon contra un hombre presuntamente armado, la noche del miércoles al norte de Charlotte.

De acuerdo con la policía, el hecho ocurrió a las 9:10 p.m. del miércoles en el complejo de apartamentos Hunters Pointe ubicado en la cuadra 1900 de Prospect Drive, cuando los oficiales Courtney Suggs y David Guerra respondieron a una llamada con relación a un hombre armado en el área.

Al llegar al lugar, los policías encontraron a Rueben Galindo, de 29 años, parado afuera de los apartamentos y con sus manos en la cintura.

Cuando los oficiales le pidieron que levantara las manos, notaron que Galindo tenía una pistola, según dijo Kerr Putney, el jefe del departamento de policía de Charlotte-Mecklenburg, en una rueda de prensa.

Según Putney, los policías le ordenaron varias veces a Galindo que soltara el arma, pero que éste se rehusó a hacerlo por lo que los oficiales le dispararon al percibir una “amenaza letal inminente”.

Galindo murió en el lugar y su identidad fue revelada la mañana del jueves luego de que su familia fuera notificada del hecho.

De acuerdo con los registros de la oficina del alguacil del condado Mecklenburg, Galindo fue arrestado en abril y acusado de asalto con una pistola, pero salió bajo fianza. Estaba citado en la corte del condado el 11 de septiembre por ese caso.

La policía informó que el arma que presuntamente tenía Galindo fue encontrada en el lugar.

Según dijo el jefe de policía en rueda de prensa la noche del miércoles, aparentemente fue el mismo Galindo quien llamó a la línea de interpretación de la central de emergencias 911, y dijo que estaba armado.

Putney dijo también que al parecer hubo una barrera de lenguaje entre los oficiales y Galindo.

La policía informó que los oficiales Suggs y Guerra han sido suspendidos del servicio activo y puestos en trabajo administrativo, mientras concluya la investigación del incidente.

El oficial Suggs trabaja en la Policía de Charlotte-Mecklenburg desde en diciembre de 2014 mientras que el oficial Guerra se unió al departamento en abril de 2013. Ambos estaban asignados a la división policial de North Tryon.

La policía informó que, de acuerdo con el protocolo, la Oficina de Asuntos Internos realizará una investigación independiente para determinar si los oficiales actuaron bajo la ley y de acuerdo con las políticas y procedimientos del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg.

La alcaldesa de Charlotte, Jennifer Roberts, dijo a través de su cuenta oficial de Twitter que está trabajando con el jefe de policía y otras autoridades de la ciudad para garantizar una investigación transparente del incidente.

“Estamos trabajando junto con el jefe para asegurarnos de que haya una investigación completa y transparente”, dijo Roberts en su declaración escrita publicada en Twitter.

Spoke with Chief Putney last night and conveyed my support for the officers and their families. Will continue to monitor the investigation.

— Mayor of Charlotte (@CLTMayor) September 7, 2017