Investigan a quienes presuntamente incrementaron precios ilegalmente durante emergencia por Harvey

Una estación de servicio al norte de Texas, propiedad de Bains Brothers, es una de tres gasolineras investigadas por el procurador general de Texas Ken Paxton, debido a que presuntamente aumentaron los precios ilícitamente durante la emergencia del huracán Harvey.

La ley de Texas prohíbe que los comerciantes cobren precios exorbitantes por artículos como el agua para tomar, los alimentos, la ropa y el combustible durante una declaratoria de desastre.

“Cuando el gobernador declara un estado de emergencia, las normas de ‘precios exorbitantes’ toman afecto”, dijo Phylissia Clark, portavoz del Better Business Bureau (BBB, por sus siglas en inglés) en el Norte de Texas, una organización que trabaja para mejorar las relaciones entre consumidores y empresas.

A raíz del huracán Harvey, el BBB en el norte de Texas recibió cientos de llamadas y quejas a través de las redes sociales, la mayoría debido a precios exorbitantes en gasolineras.

Bains Brothers, propietarios de gasolineras de Texaco en la región de Dallas-Fort Worth, presuntamente cobraron 6.99 dólares por galón de gasolina regular el 31 de agosto, aunque públicamente anunciaban precios de 3 a 4 dólares.

Si se concluye que ocurrió el cobro ilícito de precios exorbitantes, esto puede resultar en sanciones de hasta 20,000 dólares por cada infracción y una cantidad adicional de 250,000 dólares por incidentes calculados para adquirir dinero de víctimas mayores de 65 años de edad o más. El martes, la División de Protección al Consumidor de la Procuraduría General dijo que había recibido 3,321 quejas sobre el cobro ilícito de precios excesivos por el huracán Harvey.

MundoHispánico dejo un mensaje para obtener comentario de la compañía de Bains Brothers quien tiene su sede en Arlington, sin recibir respuesta antes de publicar e.

Personas que crean que han sido engañadas o que se les ha cobrado precios ilícitamente elevados deben llamar a la Línea Especial de Protección al Consumidor gratuitamente al (800) 621-0508, también pueden comunicarse por correo electrónico a consumeremergency@oag.texas.gov, o presentar una queja electrónicamente a través de la página Internet: https://www.texasattorneygeneral.gov/cpd/para-presentar-una-queja-del-consumidor/.

De acuerdo al comunicado del procurador, las empresas Robstown Enterprises, Inc., que opera como Best Western Plus Tropic Inn y Encinal Fuel Stop también son parte de la investigación.

AG Paxton Files Suit Against Three Businesses for Price Gouging During Hurricane Harvey https://t.co/JiFMAvO9Ry — TX AG’s Office (@TXAG) September 12, 2017

Clark aconseja la comunidad denunciar si son víctimas de elevación de precios, tomar fotos de los precios y guardar las facturas.