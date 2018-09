Vladimir Putin es protegido por nuevo rifle “multipropósito” (FOTOS)

Para mantener a salvo al presidente ruso Vladimir Putin, los francotiradores del Servicio Federal de Proteccion (FSO, por sus siglas en ruso) tienen una nueva arma más efectiva, se trata del rifle elaborado en Rusia, ORSIS T-5000, por la empresa Orsis, reportó el sitio de noticias Unotv.

Según la descripción de venta de Orsis, el nuevo rifle de alta precisión fue creado en cooperación con tiradores profesionales y tiene las propiedades requeridas para el mercado ruso.

T-5000 es un arma multipropósito, tiene largos alcances de alta precisión, un alto nivel de comodidad del tirador durante las fases de preparación, disparo y retroceso, rápida recuperación de la línea de visión, excelente fiabilidad y ergonomía, según las descripción del arma para su venta.

#Orsis T-5000 supposedly in hand of now disbanded neo-nazi pro-russian #Rusich Company. pic.twitter.com/hPu3xtpf6l

— 🐼 (@threearows) March 6, 2017