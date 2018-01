Papa compara “monjas chismosas” con “terroristas”

11.36

Francisco bromeó el domingo en una reunión con religiosas al comparar los “chismes” de una monja con los efectos de una “bomba” lanzada por Sendero Luminoso, el grupo terrorista que se enfrascó en una guerra con las fuerzas de seguridad dejando miles de muertos en Perú entre 1980-2000.

“Una monja chismosa es peor que los terroristas de Ayacucho hace años, porque el chisme es como una bomba”, dijo Francisco durante una reunión con religiosas en el santuario del Señor de los Milagros en la capital peruana. Ayacucho fue la cuna de Sendero Luminoso y el lugar que sufrió los peores ataques de ese grupo.

“Monjas terroristas no, el mejor remedio para no chismear es morderse la lengua, pero no tirar una bomba, que no haya chismes en el convento… acuérdense de los terroristas en Ayacucho cuando quieran contar un chisme”, añadió Francisco.

Sendero Luminoso fue descabezado en 1992 con la captura de su líder Abimael Guzmán, quien está preso a perpetuidad. En la actualidad, según analistas, Sendero cuenta con no más de 200 combatientes y su refugio es la principal zona productora de cocaína de Perú en el sureste.

Perú vivió un conflicto armado interno en el que enfrentó de un lado a las fuerzas de seguridad y los comités campesinos de autodefensa y por el otro a Sendero Luminoso y al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru. Una comisión de la verdad calcula que los muertos podrían haber alcanzado hasta 70 mil.