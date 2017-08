Video muestra extorsión de narcotraficantes a alcalde mexicano (VIDEO)

El alcalde de la localidad mexicana de Mazatepec, Jorge Toledo Bustamante, fue extorsionado y amenazado por Los Rojos, un cártel de las drogas que opera en el centro y sur de México, de acuerdo con un video divulgado en redes sociales.

Hombres armados y con el rostro cubierto interceptaron en una fecha desconocida al alcalde para darle un mensaje de su jefe, en el que le reclama que se esconda de ellos y le pide su colaboración como pago al apoyo que recibió en la campaña electoral, según el video, reproducido hoy por los medios locales.

Los narcotraficantes le piden a Toledo que los respete y le reclaman un pago por cinco millones de pesos (unos 283,125 dólares), cantidad que -aseguraron- no es elevada, sino apenas “algo de lo que se roban”.

El alcalde de la urbe ubicada en el central estado de Morelos trató entonces de justificar que sus ingresos son bajos y que no puede reunir esta cifra y solicitó hablar con el jefe de Los Rojos, al que las autoridades han identificado como Santiago Mazari, alias el Carrete.

Al no ser atendido en su petición, el alcalde le envía al capo un mensaje para recordarle las facilidades que le otorgó cuando fue encargado del sistema penitenciario, por lo que le pide a su interlocutor, que le diga a su “jefe” que quiere hablar con él.

“Dile que quiero hablar con él. Que se acuerde que yo lo traté bien cuando estaba detenido, cuando yo era director de los penales (entre 2006-2012), que yo le di todas las facilidades. Incluso esa vez me fue a ver su papá y yo lo hice. Quiero hablar con él. Antes sólo me había pedido una plaza de 5 mil pesos (USD 277)”, le dice el funcionario.

Durante la conversación, el representante del grupo criminal se da cuenta que en la bolsa delantera del pantalón, el alcalde tiene un móvil. Cuando se lo quita y ve los mensajes empieza a insultarlo. “Amárrame a este jijo de la …. Tírese al suelo. Tírese al suelo porque ahorita te voy a chi…, ¿eh? Tírate al suelo pues”, le dice.

El video se filtró a través de Facebook y luego empezó a difundirse por otras redes sociales como Twitter.

Los hombres armados obligaron al alcalde, miembro del Partido Humanista de Morelos, a hincarse y lo amenazaron de muerte.

Una vez sometido, el alcalde acepta las condiciones del grupo criminal: “Vamos a cooperar en lo que se pueda, pues. Pero comunícame con él, pues”. “¿Lo estás diciendo honesto? ¿Lo estás diciendo honesto? Porque si nos engañas no te va a alcanzar el dinero para enterrar a todos tus familiares y a tu árbol genealógico”, le dicen.

Finalmente, el presidente municipal le asegura que “hará lo que se pueda”, pero insiste en hablar con el jefe criminal. “Él te ha llamado varias veces y no has respondido”, le advierte. “Es que he andado muy ocupado”, dice. “No ma…, ¿ocupado? Te iba a tomar nomás cinco minutos, no le hagas a la ma…”, dice el enviado en tono amenazante.

“Mira Toledo, el hombre te considera un amigo. Te considera amigo. Y te respeta porque tienes palabra. Pero si vas a andar con el gobierno, y no vas a apoyar, no te van a alcanzar los cinco millones que te está pidiendo para que sepultes a toda tu familia”, le dice el enmascarado.

Los Rojos, que también operan en el sureño estado de Guerrero, se dedican al trasiego de cocaína, heroína y cristal hacia Estados Unidos.

Entre 2009 y 2010 Toledo fue subsecretario de Reinserción Social de Morelos, un cargo en el que era responsable de todas las prisiones de ese estado.