Un video difundido en Facebook muestra cómo Vicente Fox tuvo un altercado con una mexicana el domingo que lo llama “ladrón” en un avión comercial.

Rosa Rasburry, una inmigrante residente en Estados Unidos, regresaba de la ciudad mexicana de León el domingo, cuando se encontró en un vuelo comercial al expresidente mexicano Vicente Fox quien, según Rasburry, la “atacó físicamente” luego de que ella lo llamara ladrón.

Los hechos quedaron registrados en un video capturado por Rasburry con su teléfono, que subió a su cuenta de Facebook el domingo, y ya tiene más de un millón de reproducciones.

“Usted le ha robado mucho a México”, se escucha decir a Rasburry en el video, a lo que Fox le responde: “Yo no le robé nada, fue ‘el Peje’ (Andrés Manuel López Obrador, candidato a la presidencia de México)”, mientras la mujer le grita que la suelte, que está sujetando su muñeca y que la está jalando.

“Señor sin pensiones…”, fue otra de las frases utilizadas por Rasburry al encarar a Fox cuando abordaba un vuelo a Houston. “Se las vamos a quitar ahora que llegue ‘el Peje’”.

En entrevista con MundoHispanico, la mexicana aseguró tener miedo: “Imagínate que una persona de su influencia te agreda físicamente”, dijo Rasburry asegurando que la tenía agarrada por la muñeca desde su silla en primera clase. “Se me quebró la voz, me dio miedo”.

Rasburry se rehusó aparecer en cámara porque dice tener temor de que algo le pueda pasar a ella o a su familia, ya que desde que publicó el video ha sido víctima de amenazas a través de Facebook.

MundoHispanico tuvo acceso exclusivo a varios de los mensajes enviados a la mexicana, en los que se le maldice, se le hace invitaciones obscenas, y se le pide que regrese a su país.

“Si te veo en la calle, te doy un par de cachetadas por pen… así seas mujer”, dice uno de los mensajes enviados a Rasburry por la red social, que la mujer decidió cerrar.

En su cuenta de Twitter, Fox alertó sobre el episodio y culpó directamente al candidato a la Presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador.

#Lopitos🐀 veo que ya soltaste al "tigre" contra Anaya, contra Meade y tu Servidor.

Para tu carro, NO calientes de más el proceso electoral.

NO a la violencia!!

El debate es de ideas y se hace en los medios y no en las calles y las redes d manera violenta.

Y el debate con Meade??

— Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) April 16, 2018