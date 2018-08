Venezolanos en Brasil: soldados serán enviados a pueblo fronterizo

El gobierno de Brasil planea enviar soldados al pueblo fronterizo de Pacaraima luego de que residentes atacaran a migrantes venezolanos.

El Ministerio de Seguridad Pública planea enviar al menos 60 efectivos de la Fuerza Nacional a Pacaraima, informó el domingo la agencia de noticias oficial Agencia Brasil. De momento el ministerio no respondió las llamadas en busca de detalles.

2.5 million #Venezuelans have already migrated challenging the absorption capacity of neighboring countries. https://t.co/QfrUeZtqDj

— Jan Voordouw (@JanVoordouw) August 19, 2018