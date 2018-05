El presidente Donald Trump anunció el martes por la tarde su decisión de sacar a Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán, luego de que los países europeos fracasaron en sus intentos de convencerlo para que lo mantuviera. Trump también aseguró que su Administración restablecerá duras sanciones contra la nación.

En ajetreadas sesiones diplomáticas de último minuto, coronadas por la visita del canciller británico, los europeos cedieron a casi todas las demandas hechas por Trump para modificar el acuerdo, dijeron fuentes allegadas.

En un mensaje desde la Casa Blanca, Trump aseguró que Irán ha patrocinado a grupos terroristas por todo el mundo y que el acuerdo le permitirá desarrollar armas nucleares en el corto plazo.

Trump dijo que el pacto “era defectuoso de raíz” y que “los Estados Unidos ya no hacen promesas vacías”.

Agregó que el país también que su gobierno impondrá las más duras sanciones contra Irán.

Minutos después, Trump firmó un memorándum donde oficializó su posición.

El acuerdo fue forjado en el 2015 y estipula que las potencias mundiales levantarán las sanciones económicas impuestas a Irán, que a cambio reduciría sus actividades nucleares y permitiría más inspecciones.

Durante la vigencia del acuerdo, Irán está limitado a un nivel en el que no puede fabricar una bomba. A partir de la decisión de Trump y según los expertos, necesitaría al menos un año para poder fabricarla. Si Irán viola el acuerdo, se pueden reimponer las sanciones de inmediato.

Los creadores y partidarios del acuerdo dicen que trata de promover el diálogo y la confianza durante 15 años para prolongar el acuerdo o negociar uno nuevo, a la vez que abordar los diferendos restantes.

Si el acuerdo colapsa, Teherán podrá reanudar el enriquecimiento de uranio y las empresas que han estado comenzando a hacer negocios con Irán tendrán que apresurarse para cancelar sus acuerdos a fin de no estar violando las leyes estadounidenses.

Trump trató de generar expectativa en torno a su anuncio al avisar vía Twitter el lunes a la tarde que lo haría el martes a las 2 de la tarde desde el Salón Diplomático de la Casa Blanca.

I will be announcing my decision on the Iran Deal tomorrow from the White House at 2:00pm.

