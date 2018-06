Una nueva tormenta tropical, Carlotta, se formó el viernes por la tarde en el sur del pacífico mexicano, cerca del turístico puerto de Acapulco, mientras al norte Bud avanzaba convertida ya en depresión sobre el Golfo de California, después de azotar con lluvias fuertes los centros turísticos de Los Cabos.

Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, el viernes por la tarde Carlota estaba a 95km (60 millas) al sur sureste de Acapulco con vientos de 65 km/h (40m/h) y se movía a 7km/h (5m/h) con dirección noroeste con lo que se preveía que tocara tierra el sábado.

La alerta por tormenta tropical se activó de Tecpan de Galeana a las Lagunas de Chacahua y se esperaba que las lluvias pudieran provocar fuertes inundaciones y deslaves en esa zona.

Tropical Storm #Carlotta Advisory 4A: Carlotta Forms Just South of Mexico. Continued Heavy Rain the Main Threat. https://t.co/mbw53R5dme

