La erupción del Volcán de Fuego, uno de los más activos de Centroamérica, ha dejado hasta el momento 25 muertos en Guatemala. Los rescatistas el domingo intentaban llegar a los residentes cuyas comunidades quedaron aisladas por los ríos de lava y cubiertas por cenizas.

Las autoridades confirmaron 18 nuevos decesos el domingo en la noche tras encontrar los cadáveres en la población de San Miguel Los Lotes, explicó David de León, vocero de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED). Antes en el día se confirmaron otras siete víctimas mortales en otras zonas.

Volcano 30 miles away from Guatemala City exploded today. 25 casualties reported, more expected. #guatemalavolcano #Guatemaltecos pic.twitter.com/38ZPmgcEma — Jose Moreno (@morenojosea) June 4, 2018

TE PUEDE INTERESAR: La FIFA levanta castigo a selección de Guatemala

Al menos 20 personas resultaron heridas, y las autoridades temen que el número de fallecidos pueda aumentar dado el número indeterminado de desaparecidos.

El volcán entró en erupción poco antes del mediodía del domingo levantando una enorme columna de humo y ceniza que cubrió varias poblaciones. A las 14:00 horas se ordenó el cierre del aeropuerto internacional en la capital, Ciudad de Guatemala, debido a la caída de ceniza, y alrededor de las 16:00 la lava comenzó a descender por las laderas del volcán.

Eddy Sánchez, director del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología, dijo que los flujos piroclásticos alcanzaron hasta 700 grados centígrados (1.292 Fahrenheit) de calor.

Un dramático video mostró un lahar, un flujo formado por sedimento y agua, de rápido avance que se estrelló y destrozó parcialmente el puente de una carretera entre Sacatepéquez y Escuintla.

ADVERTENCIA: El siguiente video contiene imágenes que pueden resultar perturbadoras.

⚠️⚠️VIDEO FUERTE ⚠️⚠️ Decenas de cuerpos fueron alcanzados por la lava y lodo tras la erupción del #VolcánDeFuego pic.twitter.com/lwUxDKm16p pic.twitter.com/xOWj7RQnGl — Noticias Guatemala🆖 (@NGuatemala) June 4, 2018

La televisora de Sacatepéquez mostró imágenes de un paisaje carbonizado allí donde la lava entró en contacto con las casas. Tres cuerpos yacían parcialmente enterrados entre los escombros cubiertos por la ceniza del volcán, que está a unos 44 kilómetros (27 millas) de la Ciudad de Guatemala.

En otras grabaciones publicadas en medios locales y en las redes sociales se podía ver a personas caminando descalzas, totalmente cubiertas de una especie de lodo.

TE PUEDE INTERESAR: El provocador gesto con el que Chiquis Rivera derrite Instagram (FOTO)

“Toda la gente no pudo salir. Yo digo que se quedaron enterradas. Donde vimos la lava caer nos corrimos a una ladera”, dijo Consuelo Hernández, una vecina de la aldea El Rodeo, al periodista Noé Pérez, del Diario de Centroamérica. La mujer caminaba descalza para alejarse del lugar.

En el informe oficial de CONRED sobre la situación, la institución dijo que hay 1,7 millones de personas afectadas hasta el momento y 3.100 evacuados. Se abrieron tres albergues para atenderlos.