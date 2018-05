Un sujeto atacó a varios peatones en el centro de París y dejó al menos dos muertos, según reportes de la prensa francesa.

La agresión ocurrió en la zona de Ópera. El atacante habría sido abatido por la Policía, confirmó la Prefectura de París.

El Gobierno francés denunció el ‘detestable‘ ataque.

La cadena de noticias BFM TV aseguró que de los cuatro heridos hay al menos dos en estado grave.

Por su parte, el sitio Le Globe informó el sujeto habría gritado Allahu Akbar (Dios es grande) antes de cometer el ataque.

BREAKING: At least 1 person is dead and 8 are injured after a knife attack in Paris. French officials say police have neutralized the attacker. https://t.co/zqTCGaoZtu pic.twitter.com/0tWHro4HAi

— CNN (@CNN) May 12, 2018