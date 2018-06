ÚLTIMA HORA: Un incendio se ha desatado en el lujoso hotel Mandarin Oriental, en el centro de Londres, informaron las autoridades.

Más de un centenar de bomberos y 20 camiones intentan apagar el siniestro, que ha llenado de humo el centro de la ciudad, indicó London Fire Brigade (LFB).

15 fire engines and 97 firefighters are called to fire at Mandarin Oriental Hotel in London's Knightsbridge https://t.co/S6ztn5KpVj pic.twitter.com/MN7ct9oppw

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) June 6, 2018