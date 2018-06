El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, firmaron un acuerdo conjunto por el que se comprometen a trabajar “hacia la completa desnuclearización de la Península de Corea”.

El documento firmado por los mandatarios tras su histórico encuentro del martes en Singapur, dijo que unirán esfuerzos para “construir un régimen de paz duradero y estable” en la península.

