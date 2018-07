ÚLTIMA HORA: Rescatan a todos los menores y su entrenador en Tailandia

Una fuerza de operaciones especiales de la Armada tailandesa informó el martes que han sido rescatados 12 niños y su entrenador de la cueva inundada donde estuvieron atrapados durante más de dos semanas en el norte del país.

Con ello pusieron fin a un complicado operativo para sacar a la superficie a los jóvenes futbolistas y a su entrenador.

All 12 members of the Wild Boar football team are now out. Brilliant news!!

Just the coach now – cmon!! 🙌#ThailandCaveRescue pic.twitter.com/PMMhufuoaA

