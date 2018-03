ÚLTIMA HORA: Reportan que terrorista toma rehenes en supermercado de Francia

ÚLTIMA HORA: Policía: 2 muertos, una docena de heridos en la toma de rehenes en un supermercado en el sur de Francia.

De acuerdo con autoridades francesas, citadas por la agencia AFP, el sujeto ha manifestado que forma parte del Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés).

“Parece un acto terrorista”

Un hombre armado tomó rehenes en un supermercado en el sur de Franciaa el viernes, mató a uno e hirió de gravedad a otro. Anteriormente había herido a un agente policial.

El agresor seguía en el supermercado y no se sabía cuánta gente había con él.

El primer ministro Édouard Philippe dijo que toda la información apunta a lo que “parece ser un acto terrorista”.

TE PUEDE INTERESAR: El Congreso aprueba proyecto presupuestario con fondos para el muro

El hombre primero abrió fuego sobre seis agentes policiales cerca de la ciudad de Carcassone, dijo el secretario general del sindicato policial SGP Police-FO, Yves Lefebvre.

A continuación fue a un supermercado Super U en la pequeña localidad vecina de Trebes, donde mató a una persona e hirió de suma gravedad a otra, dijo Lefebvre.

Unidades especiales de la policía acudieron al lugar, en tanto las autoridades cerraron las vías al tránsito y exhortaron a la gente a mantenerse alejada.

El vocero del ministerio del Interior, Frédéric Delanouvelle dijo a The Associated Press que hay un sospechoso y la policía intenta someterlo. No dio detalles acerca de los rehenes.

La procuraduría de París dijo que investigadores de la división antiterrorista se hacían cargo del asunto, sin entrar en detalles. Según informes de prensa no corroborados, el agresor dijo tener conexiones con el grupo Estado Islámico.

El ministro del Interior, Gérard Collomb, se dirigía al lugar de los hechos por orden del presidente Emmanuel Macron, quien sigue de cerca la situación de acuerdo con un funcionario de seguridad.

Francia está en alerta desde una serie de ataques extremistas en 2015 y 2016 que dejaron más de 200 muertos.

ES TENDENCIA:

Desde su lanzamiento en 2015, MundoHispánico.com, una empresa de Cox Media Group, ha crecido rápidamente para convertirse en el destino digital de noticias nacionales e internacionales elegido por los hispanos. Le informamos acerca de todo lo que tiene que saber, para mantenerse al día. Además, contamos con segmentos dedicados a la moda, entretenimiento, finanzas, deportes y más. Encuentra nuestro canal en YouTube, con videos actuales del diario vivir.