La Policía de Toronto anunció que ha arrestado al conductor de la furgoneta que arrolló a un grupo de personas en el norte de la ciudad y que posteriormente se dio a la fuga.

Imágenes ofrecidas por la radiotelevisión pública canadiense, CBC, muestran a varias personas que son atendidas en la acera en las inmediaciones de la salida de una estación de metro.

#BREAKING Police arresting driver of white van – video shows driver with a weapon in hand pretending to draw it on police.#torontoattack @CTVNews pic.twitter.com/mCeNFkmk6B — Peter Akman (@PeterAkman) April 23, 2018

Reportes preliminares indican que hay entre ocho y diez lesionados, tras el accidente ocurrido en una transitada intersección de la ciudad.

Canadian prime minister Justin Trudeau talks to CNN network partner CTV about today's incident in Toronto. Watch more: https://t.co/u1wROzJvdK — Veronica Rocha (@VeronicaRochaLA) April 23, 2018

El incidente ocurrió a las 13:30, hora local, y fue suspendido el servicio de metro de la zona. Las autoridades acordonaron la escena y piden al público mantenerse alejado.

@CBCToronto Current view looking north at Yonge and Park Home Ave/Empress pic.twitter.com/in8Muz6GRc — Karl Mok (@fruv) April 23, 2018

“Nos avisaron que una furgoneta conducida por un hombre blanco subió a la acera por la calle Yonge hacia el sur y atropelló, posiblemente, a entre ocho y diez personas… aún no confirmamos los números”, explicó al medio Global News el portavoz policial, Gary Long.

Con información del medio BBC News y EFE

Desde su lanzamiento en 2015, MundoHispánico.com, una empresa de Cox Media Group, ha crecido rápidamente para convertirse en el destino digital de noticias nacionales e internacionales elegido por los hispanos. Le informamos acerca de todo lo que tiene que saber, para mantenerse al día. Además, contamos con segmentos dedicados a la moda, entretenimiento, finanzas, deportes y más. Encuentra nuestro canal en YouTube, con videos actuales del diario vivir.