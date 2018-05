Ministerio de Salud de Gaza dice que el número de palestinos muertos por fuego israelí en la frontera ha aumentado a 25.

Miles de residentes en Gaza se congregaron el lunes a lo largo de la frontera con Israel, provocando los disparos del ejército en un sangriento enfrentamiento que amenaza con ensombrecer la inauguración de la nueva embajada de Estados Unidos en la disputada Jerusalén.

#update: 18 Palestinians killed (including 14 & 16 year-old kids) & 918 injured during the protests in Gaza today – Gaza MoH. 448 Palestinians wounded by live Israeli ammo today – now over 2,500 shot with live ammo since the #GreatReturnMarch started pic.twitter.com/AUuoU50MoF — Asaf Ronel (@AsafRonel) May 14, 2018

Los manifestantes incendiaron neumáticos, generando densas columnas de humo negro en varios puntos de la frontera. El ejército israelí dijo que los participantes en la protesta atacaron la valla que delimita el país. Al menos siete palestinos fallecieron y más de 500 más resultaron heridos por fuego israelí, según funcionarios sanitarios palestinos.

En Cisjordania, varios miles de personas se dieron cita en el centro de Ramala, y cientos marcharon hacia el paso fronterizo de Qalandiya, en las afueras de Jerusalén, donde los manifestantes arrojaron piedras a las tropas israelíes.

La manifestación en Gaza será el mayor enfrentamiento de las últimas semanas entre el ejército israelí y Hamas, el grupo que controla el territorio, junto a la volátil frontera. El acto sirve además para protestar contra la inauguración de la nueva embajada de Estados Unidos en Jerusalén más tarde en el día. El traslado de la misión diplomática desde Tel Aviv ha enfurecido a los palestinos, que consideran a Jerusalén Este, una zona anexionada por Israel, como la capital de su futuro estado.

#update: 50 protesters are in serious condition in Gaza hospitals. There are 74 minors, 23 women and 8 journalists among the wounded – Gaza MoH pic.twitter.com/AJX5fjTbIy — Asaf Ronel (@AsafRonel) May 14, 2018

La manifestación conmemora además el 70 aniversario de lo que los palestinos llaman su “nakba”, o catástrofe, en referencia a los cientos de miles que huyeron o fueron expulsados de lo que ahora es Israel durante la guerra de 1948.

Algunos manifestantes se acercaron a unos 150 metros (yardas) de la valla que señala la frontera. Un reportero vio como dos hombres que intentaron avanzar más fueron baleados en las piernas por soldados israelíes.

Nubles de humo negro resultantes de la quema de neumáticos cubrían el cielo. Antes el lunes, drones israelíes arrojaron material incendiario que hizo arder algunos de los neumáticos que habían sido recopilados por los activistas. Los manifestantes han empleado el denso humo para protegerse de los francotiradores israelíes apostados en altos terraplenes de arena al otro lado de la frontera.

En los panfletos lanzados por aviones militares sobre Gaza se advirtió que quienes se acerquen a la frontera “pondrán en peligro” sus vidas. El aviso dijo que el ejército está “preparado para enfrentar todos los escenarios y actuará contra cualquier intento de dañar la valla de seguridad o de dañar a soldados de las FDI o a civiles israelíes”.

En Jerusalén, altos cargos del gobierno de Estados Unidos acudieron a actos relacionados con la apertura de la legación diplomática.

El secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, dijo que el traslado de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén es una “prioridad de seguridad nacional” en su país.

#BREAKING: 25 protesters killed in Gaza today – #Gaza MoH.

74 Palestinians killed in Gaza since the #GreatReturnMarch started. 1 Israeli soldier was lightly wounded during that period pic.twitter.com/RmWIsAOthy — Asaf Ronel (@AsafRonel) May 14, 2018

La decisión de Trump de cumplir su promesa electoral sobre el cambio de sede de la misión provocó una reacción positiva en el gobierno nacionalista del primer ministro Benjamin Netanyahu pero enojó a los palestinos. Israel tomó Jerusalén este en la guerra de 1967 y lo anexionó a su territorio en un movimiento que no está reconocido por la comunidad internacional.

El presidente palestino, Mahmud Abás, cortó relaciones con la Casa Blanca y declaró que Trump no es apto para continuar en el rol de único mediador en las conversaciones de paz.

Aunque el dirigente estadounidense señaló que su declaración no establece las fronteras definitivas en la ciudad, el reconocimiento ha sido percibido tanto por israelíes como por palestinos como un apoyo a Israel en el aspecto más delicado del conflicto. Solo otros dos países, Guatemala y Paraguay, siguieron el ejemplo de Washington y trasladaron sus embajadas de Tel Aviv a Jerusalén.

A la inauguración del lunes acudirán la hija de Trump, Ivanka, y su yerno, Jared Kushner, ambos en su papel de asesores de la Casa Blanca. Kushner lidera el equipo de Trump para Oriente Medio.